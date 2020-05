Seltener Oldtimer mit Millionenwert: Nach 40 Jahren in Garage gefunden

In den USA stand ein Mercedes-Benz 300 SL 40 Jahre lang ungenutzt in einer Garage.

40 Jahre lang stand der Mercedes-Benz 300 SL Roadster ungenutzt in der Garage. Jetzt wurde er gefunden und für über eine Million US-Dollar verkauft.

Ein Mercedes-Benz 300 SL mit dem Baujahr 1960 stand 40 Jahre lang in einer Garage.

Von diesem Modell wurden nur 1.458 gefertigt.

Der Luxus-Oldtimer wurde für über eine Millionen US-Dollar verkauft.

In den USA wurde in einer Garage im Staat Indiana ein spektakulärer Fund gemacht. Darin verbarg sich ein Mercedes-Benz 300 SL Raodster aus dem Jahr 1960. Ganze 40 Jahre lang stand der Oldtimer ungenutzt in der Garage. Der Luxus-Wagen weist weniger als 15.000 Meilen auf. Nachdem der Besitzer verstorben ist, haben Verwandte das Fahrzeug erst entdeckt. Es sollte sich herausstellen, dass der Roadster über eine Million US-Dollar wert ist.

Verstorbener war Oldtimer-Sammler

Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen in Deutschland geborenen Arzt gehandelt haben, der ein begeisterter Autosammler war. In seiner Garage soll er mehrere Oldtimer-Luxusfahrzeuge hinterlassen haben, darunter mehrere Porsche und einen Ferrari 330 GT, ebenfalls Baujahr 1960er. Doch der unglaublich seltene 300 SL Roadster zählt als Kronjuwel dieser Sammlung.

Rare 1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster found in Indiana goes up for sale for $1MILLION https://t.co/xNJrD2NePx — Daily Mail US (@DailyMail) April 21, 2020

Oldtimer für über eine Million US-Dollar verkauft

Laut dem britischen Portal Daily Mail fuhr der Besitzer den Oldtimer* nur selten, bis er ihn 1980 endgültig in seiner Garage parkte. Der Luxuswagen geriet völlig in Vergessenheit, bis er kürzlich entdeckt und an Gullwing Motor Cars übergeben wurde - einen Autohändler in Queens, New York, der sich auf Oldtimer spezialisiert hat.

Der zwischen 1957 und 1963 von Mercedes hergestellte 300 SL Roadster wurde 1999 zum "Sportwagen des Jahrhunderts" gewählt. Nur 1.458 der Autos wurden jemals gebaut, und lediglich 249 davon wurden 1960 produziert. Der 300 SL Roadster ist bekannt für seinen markant aussehenden Motor, der ein riesiges, sich über seine gesamte Breite erstreckendes Ansaugrohr aus Aluminium aufweist.

Gullwing Motor Cars hat das Schmuckstück mittlerweile zu einem Preis, der über einer Million US-Dollar liegt, verkauft.

