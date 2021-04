Anweisung an der Tankstelle: Worauf Motorradfahrer achten sollten

Schilder und Co.

+ © Naoki Nishimura/imago-images Um einem Zutritts- und Hausverbot an der Tankstelle aus dem Weg zu gehen, sollten sich Motorradfahrer an die Sicherheitsanweisung halten und den Helm absetzen. (Symbolbild) © Naoki Nishimura/imago-images

An den meisten Tankstellen ist Helmverbot für Motorradfahrer. Die Tankstellen machen sich hier das Hausrecht zunutze. Aber warum? Wir haben die Antwort.

Vielleicht ist Ihnen an der ein oder anderen Tankstelle schon mal ein Hinweisschild aufgefallen, welches Motorradfahrer dazu auffordert, den Helm abzunehmen. Gesetzlich verankert ist diese Aufforderung zwar nicht, dennoch kann dem Motorradfahrer Haus- und Zutrittsverbot drohen, wenn er sich nicht daran halten will. Immerhin gilt hier das Hausrecht der Tankstelle, wie der ADAC erläutert. Schließlich möchte sich die Tankstelle nur schützen und absichern. Aber warum müssen die Motorradfahrer den Helm absetzen?

Lesen Sie zudem: Alufelgen zum Glänzen bringen – mit diesem einfachen Trick.

Motorradfahrer: Helm ab an der Tankstelle

Wie der ADAC angibt, können die Tankstellen für Verweigerer der Sicherheitsanweisung, den Zutritt in die Tankstelle verbieten. Und das lässt sich damit begründen, dass die Tankstellen sich vor möglichen Überfällen durch Vermummte schützen wollen. Diese Anweisung gilt auch in Zeiten von Corona, wo ein Mund-Nase-Schutz auch beim Befüllen des Tanks getragen werden muss. Ein Helm ersetzt die Maske damit aber nicht. Schließlich bleibt das Gesicht des Motorradfahrers durch den Motorradhelm nach wie vor verdeckt. Bei einem Integralhelm bleibt das Gesicht wesentlich mehr verdeckt als durch einen Mund-Nase-Schutz. Außerdem sollte auch berücksichtigt werden, dass die meisten Motorradfahrer zusätzlich eine Sturmhaube darunter tragen. Und diese wird häufig nur als Sehschlitz offen gelassen. Um allen Ärger aus dem Weg zu gehen, sollten sich Biker an die Sicherheitsanweisung halten. Daher ist es ratsam für die Motorradfahrer, den Helm an der Tankstelle absetzen und durch die Maske eintauschen. Dann droht auch kein Verbot an der Tankstelle zu tanken.

Lesen Sie zudem: So reinigen Sie Ihre Autositze mit Hausmitteln.

Video: Die besten Tipps zum Start in die Motorradsaison

Auch interessant: Diese Tipps und Hausmittel helfen Ihnen bei der Autoinnenreinigung.