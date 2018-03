Das sind die kultigsten Filmautos aller Zeiten

Diese Autos werden in die Geschichte eingehen - oder sind es vielleicht schon. Wir zeigen Ihnen die kultigsten Filmautos, die das Fernsehen hergibt.

In Filmen und Serien sind sie Hauptfigur oder unersetzlicher Gefährte - und berühren damit die Herzen zahlreicher Zuschauer. Doch auch die Action kam niemals zu kurz. Wir zeigen Ihnen, welche Kultautos den Menschen am meisten im Gedächtnis geblieben sind.

Der Kult-Van des A-Teams

Die Titelmelodie haben viele noch im Ohr - ebenso den Van, mit dem das A-Team in der gleichnamigen Serie in den 80ern Menschen in der Not rettete. Bei dem Kultwagen, mit dem Hannibal und Co. unterwegs waren, handelt es sich um einen GMC Vandura.

Mit dem Ecto-1 in paranormale Sphären

Auch dieses Filmauto ist unvergesslich: In Ghostbusters machten sich Bill Murray, Dan Aykroyd und Co. damit erstmals 1984 auf Geisterjagd. Der als Ecto-1 bezeichnete Wagen, ist eigentlich ein Krankenwagen auf Basis eines Cadillac Miller-Meteor von 1959.

"Zurück in die Zukunft": Eine mobile Zeitmaschine

Wenn dieses Auto doch nur im echten Leben die gleichen Fähigkeiten hätte. In insgesamt drei Teilen reist der junge Marty McFly mit seinem Freund Doc Brown damit "Zurück in die Zukunft". Im wahren Leben ist es jedoch "nur" ein DeLorean DMC-12, der zu einer filmtauglichen Zeitmaschine umgebaut wurde.

Herbie: Ein Auto mit Charakter

Herbie ist aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken. Der weiße VW Käfer zeichnete sich besonders dadurch aus, dass er selbstständig fuhr und unfreundliche Menschen mit Öl vollspritzte.

"Knight Rider": Mit künstlicher Intelligenz für Recht und Ordnung

Wer beneidete David Hasselhof nicht um seinen fahrbaren Untersatz, der mit schickem Design glänzte und obendrein noch sprechen konnte? Oder der mit Funktionen wie dem Turbo Boost jedem Hindernis ein Schnippchen schlug? Beim Originalmodell handelte es sich um einen 1982er Pontiac Firebird.

Ein treuer Gefährte: Der Aston Martin DB

Kaum einer kommt so schnittig daher, wie 007 in seinem Aston Martin DB. Über die Jahre wechselte James Bond zwar häufig sein Gesicht - doch der Aston Martin blieb immer an seiner Seite. In der Fotostrecke unten sehen Sie, welche Modelle des DB bereits in den Bond-Filmen zu sehen waren.

Unvergesslich: Paul Walker und sein Toyota Supra

In insgesamt acht Teilen der "Fast & Furious"-Reihe bekamen Zuschauer schon einige Sportwagen und Autorennen zu sehen. Doch mit dem orangen Toyota Supra begann alles.

Ford Anglia: Kurzer Auftritt für die Ewigkeit

Na, kommt Ihnen dieser Ford Anglia bekannt vor? Er ist aus einer bekannten Fluchtszene, der wohl erfolgreichsten Jugend-Filmreihe. In "Harry Potter: Die Kammer des Schreckens" nutzt Ronald Weasley das magische Familienauto, um seinen besten Freund aus dessen Zimmer zu befreien. Später wird es von der Peitschenden Weide zerstört.

Fun Fact: Insgesamt gingen beim Dreh letzterer Szene 14 Ford Anglias drauf.

Das erste Batmobil

Auch Batman hat einen großen Verschleiß vorzuweisen, was Fahrzeuge angeht. 1966 rettete er Gotham noch mit diesem aufgemotzten Konzeptfahrzeug - dem Lincoln Futura. Doch aufgepasst: Das Batmobil darf nicht mehr nachgebaut werden.

