Skoda Scala Style 1.5 TSI im Alltagstest

Der Skoda Rapid ist Geschichte, jetzt heißt der Neue Scala. Genauer: Skoda Scala Style 1.5 TSI. Der Kompakte basiert auf der Plattform des VW Polo.

Obwohl er locker die Dimensionen des Golf erreicht, ist er offiziell kein Konkurrent des Konzern-Bestsellers. Wir waren mit dem großen Kleinen in der Version Style 1.5 TSI unterwegs.

Lob an den Skoda Scala Style 1.5 TSI

Man findet sich sofort zurecht, der neue Scala ist wie ein alter Bekannter. Das Cockpit mit neuer, großer Instrumententafel ist dank Infotainmentsystem auf der Höhe der Zeit. Zudem ist der Skoda mit diversen Assistenzsystemen ausgestattet. Unser Testwagen war mit dem 150 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder motorisiert, der mit dem gerade mal 1265 Kilogramm schweren Fahrzeug natürlich keine Probleme hat und es – bei entsprechendem Druck aufs Gaspedal – sehr flott beschleunigt.

Schluss ist erst bei 220 km/h, laut Tachoanzeige sind sogar 240 km/h drin. Im Alltagseinsatz punktet der Tscheche durch gutes Planzangebot, vor allem auch auf der Rückbank, eine gute Rundumsicht und den doppelten Ladeboden im Kofferraum. Und natürlich durch die Simply-Clever-Ideen wie Tickethalter an der A-Säule auf der Fahrerseite, Regenschirmfach in der Fahrertür (mit Regenschirm) sowie Eiskratzer im Tankdeckel.

Kritik am Skoda Scala Style 1.5 TSI

Im Kofferraum sind an der Rückbank zwei Haken für Gepäck, was eigentlich praktisch ist. Bei umgeklappter Rückbank stehen sie jedoch störend ab und behindern beim Durchladen – not so clever. Ärgerlich ist auch, dass im Cockpit nur eine USB-C-Buchse vorhanden ist. Wer ein älteres Smartphone ohne diesen Anschluss hat, kann dieses also nicht während der Fahrt laden.

Kosten: Der von uns ermittelte Verbrauch schwankt zwischen 5,5 Liter im Eco-Modus bei keinesfalls spaßbefreiter Fortbewegung und reicht bis über sieben Liter im Sport-Modus und entsprechend zügiger Fahrweise. Der Preis von 27.200 Euro für die von uns gefahrene Ausstattungsversion Style klingt nicht nur stolz, er ist es auch – dafür gibt’s auf der Liste der Sonderausstattungen nur noch zwei Posten. Interessante Alternative für Sparsame: der 1.0 TSI mit 115 PS, der ab 21 450 Euro kostet.

Skoda Scala Style 1.5 TSI im Alltagstest: Fazit

Der neue Skoda Scala schlägt sich im Alltag sehr gut, ist ein unauffälliger, aber zuverlässiger Begleiter und überlässt den großen Auftritt gerne anderen.

Volker Pfau