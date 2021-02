Mercedes G-Klasse zieht Snowboarder über Leipziger Marktplatz – „Wo ist die Polizei?“

Das Video eines Snowboarders, der von einer Mercedes G-Klasse über den Leipziger Marktplatz gezogen wird, geht aktuell viral. Doch die Aktion gefällt nicht jedem.

Leipzig – Wenn es schneit, kann man sich den verschiedensten winterlichen Aktivitäten widmen: Schlitten fahren oder einen Schneemann bauen zum Beispiel. Eine weitere Option wäre Snowboard fahren, doch dazu braucht es eigentlich einen Berg. Eigentlich. Denn in Leipzig hat nun jemand eine ganz andere Möglichkeit zu „boarden“ entdeckt: im Schlepptau einer Mercedes G-Klasse. Und zwar nicht irgendwo auf einem leeren Parkplatz, sondern mitten auf dem Marktplatz mit dem alten Rathaus im Hintergrund. Das Video von der schrägen Aktion geht aktuell viral, doch nicht alle finden sie witzig.

Die Mercedes G-Klasse zieht mit geöffneter Hecktüre und dem Wintersportler „im Gepäck" ihre Bahnen – teils sogar im Drift, wie 24auto.de berichtet. So wie es aussieht, bemerkt der Snowboarder, dass er gefilmt wird und winkt fröhlich in Richtung Kamera. In den Kommentaren löst die Snowboard-Aktion auf dem Leipziger Marktplatz unterschiedliche Reaktionen aus. „Damit wäre zumindest geklärt, wofür man einen Geländewagen in der Stadt benötigt", schreibt ein Nutzer. „Wie gern stünde ich auf diesem Board!", meint ein anderer. Doch nicht alle sind davon begeistert: „Was sind das für Idioten? Wo ist die Polizei? ... eh solche Kasperköpfe ... mit ihren Jeep", schimpft ein offenbar nicht sehr autoaffiner Twitter-Nutzer.