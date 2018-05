Kommt das selbstfahrende Apple-Car von VW?

Autonomes Fahren

+ © Williks / pixabay Apple und VW sollen an einem selbstfahrenden T6 Transporter arbeiten. (Symbolbild) © Williks / pixabay

Seit Jahren wird vom Apple Car gesprochen und so langsam kommt Bewegung in die Sache. Der iPhone-Hersteller will mit VW einen T6 Transporter umbauen.