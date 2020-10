Mercedes disst BMW: „Sehen ganz nett aus, aber ...“ – doch die Münchner halten dagegen

Was denken wohl die Hersteller über die Konkurrenz? Man könnte einfach mal sein Auto fragen – und hören, was es zu sagen hat.

Stuttgart/München – Früher mal waren Autos vor allem dazu da, die Passagiere von A nach B zu bringen. Man freute sich, wenn die Sitze einigermaßen komfortabel waren und im Winter die Heizung funktionierte. Heute sind Neufahrzeuge längst rollende Computer. Dass man sein Smartphone kabellos andocken und darüber Musik streamen kann, ist einigen inzwischen wichtiger als PS-Zahlen und Drehmoment. Und weil viele Menschen mittlerweile Sprachassistenten wie Siri (Apple), Cortana (Microsoft) oder Alexa (Amazon) nutzen, mussten auch die Autobauer nachziehen. Inzwischen verstehen uns viele Fahrzeuge ziemlich gut –wenn auch nicht alle. Ein Muss sind heutzutage offenbar auch schlagfertige Antworten, die nicht ganz ernst gemeint sind – etwa auf die Frage, was ein Auto von einem Konkurrenzprodukt hält, wie 24auto.de berichtet.

Weil offenbar viele Mercedes-Kunden wissen wollen, was das Auto von der Konkurrenz hält, hat man die Fahrzeuge für diesen Fall programmiert. Fragt man einen Mercedes „Was hältst du von BMW?", so lautet die Antwort: „Ich denke, wahrscheinlich das Gleiche wie Sie, sonst würden Sie ja nicht hier sitzen." Eine weitere Variante: „Sehen ganz nett aus, aber nur in meinem Rückspiegel." Natürlich kann man auch einen BMW fragen, was er von Mercedes-Benz hält. Dann kommt etwas in dieser Art: „Oh, die bauen ganz wunderbare Autos, aber hier haben wir beide doch einfach die größte Freude am Fahren."