Stau-Gefahr nach Ferien-Ende: Darum werden Autofahrer auch dieses Wochenende ordentlich ausgebremst

Eigentlich sind die Ferien und die Urlaubszeit in Deutschland nun vorbei – trotzdem müssen Autofahrer am Wochenende mit genauso viel Stau rechnen wie in der Vorwoche.

Die letzten Urlaubsrückkehrer* sind eigentlich schon in der letzten Woche von ihren Urlaubsdomizilen heimgekehrt und haben dadurch für volle Autobahnstraßen gesorgt. Doch das Ferien-Ende sorgt erst einmal nicht für die erhoffte Erholung auf den staugefährdeten Strecken, wie der ADAC nun prognostiziert.

Autobahnen voll: Darum ist trotz Ferien-Ende die Staugefahr hoch

Schuld ist ein Gegner, den deutsche Autobahnfahrer nur allzu gut kennen: Für die meisten Behinderungen sorgen am Wochenende vom 11. bis 13. September nämlich die aktuell rund 800 Baustellen. Besonders eng wird es deshalb auf der A3 Nürnberg-Würzburg und der A7 Kassel-Hannover. Im Laufe des Septembers wird sich die Lage wohl auch nicht entspannen, da im Herbst üblicherweise die Bautätigkeiten zunehmen.

Obwohl die Hauptreisezeit mit dem Ferien-Ende in Baden-Württemberg nun endgültig vorbei ist, warnt der ADAC aber trotzdem vor Staugefahr am Samstag und Sonntag auf den Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete. Es seien noch zahlreiche Urlauber unterwegs, die nicht an Ferien-Zeiten gebunden seien. Zudem würden viele Ausflügler sich sicherlich das gute Wetter zunutze machen, um die Umgebung zu erkunden.

Stau auf der Autobahn: Diese Strecken sind gefährdet

Diese Autobahnstrecken sind laut ADAC-Prognose am Wochenende vom 11. bis 13. September in beide Richtungen von Staus gefährdet:

A 1 Puttgarden – Hamburg – Bremen

A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg

A 5 Basel – Karlsruhe

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Flensburg – Hamburg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A 8 Salzburg – München – Stuttgart

A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A 81 Singen – Stuttgart

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Achtung: Staugefahr auf Fernstraßen in Österreich und Italien

Wer am Wochenende einen Ausflug ins benachbarte Ausland plant oder vom Urlaub zurückkehrt, muss sich auf volle Straßen gefasst machen. In einigen Regionen Italiens und in den österreichischen Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Voralberg und Tirol gehen nun die Sommerferien zu Ende. Infolgedessen werden die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route überlastet sein, ebenso die Fernstraßen in der Nähe der italienischen und kroatischen Küstenregionen. Viele Ausflügler wird es außerdem zum Wandern Richtung Alpen ziehen. (fk) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

