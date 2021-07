Junge Frau schafft es ewig nicht, Audi-SUV auszuparken – Netz kann es nicht fassen

Zum Fremdschämen

+ © TikTok (emilieloe) Vor und zurück, nach links und nach rechts: 23 Versuche braucht die junge Frau, um mit ihrem SUV auszuparken. © TikTok (emilieloe)

Als eine junge Studentin aus ihrer Garage rückwärts ausparken will, hat sich bereits hinter ihr ein weiterer Wagen gestellt. Ein unüberwindbares Hindernis, wie es scheint.

Celle – Man kann kaum hinschauen, wenn Leute nicht ein- oder ausparken können. Oftmals fragt man sich auch, wie diese überhaupt ihre Fahrprüfung geschafft oder ihren Führerschein womöglich im Lotto gewonnen haben. Besonders peinlich ist es, wenn Umstehende die Park-Aktion auch noch filmen oder, wie im Falle einer jungen Frau aus Celle, sogar eine Überwachungskamera alles aufnimmt.

Die ist in einer Garage installiert, in der auch das Audi-SUV der BWL-Studentin steht. Als sich das Garagentor öffnet und die junge Dame rückwärts ausparken will, wird sie von einem unerwarteten Hindernis konfrontiert. Ein weiterer Audi steht direkt hinter auf der Garageneinfahrt. Was tun? Der TikTok-Userin namens emilieloe bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, rückwärts so auszuparken, dass sie um den anderen Pkw herumfährt. Doch dabei stellt sie sich so ungeschickt an, dass sie im Netz dafür nur Spott und Häme kassiert. Doch manche verteidigen die junge Frau auch.