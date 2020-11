Neuer Nissan Qashqai: Eine Motorvariante fährt wie ein E-Auto – ist aber keins

Nissan bringt im nächsten Jahr die dritte Generation des Qashqai auf den Markt. Der Crossover wurde komplett überarbeitet und kommt auch mit einem interessanten Elektrokonzept.

Yokohama – Für Nissan ist der Qashqai ein echtes Erfolgsmodell. Seit der Markteinführung 2007 wurden weltweit mehr als fünf Millionen, in Europa über drei Millionen Stück verkauft. Zwar sind die Prototypen der neuesten Generation noch im schwarzweißen Tarnkleid unterwegs – aber dennoch lässt sich bereits erahnen, dass sich der Neue zumindest äußerlich in den Proportionen nicht grundlegend vom Vorgänger unterscheidet. Die Dimensionen sind leicht gewachsen: So nahm die Länge des Nissan Qashqai um 21 Millimeter auf 4.429 Millimeter zu, die Breite um 32 auf 1.838 Millimeter. Bei der Höhe legte Nissans Bestseller von 1.590 Millimeter auf 1.615 Millimeter zu. Einen kleinen Zuschlag dürfte es auch für den Innenraum geben: Der Radstand dehnte sich um 20 Millimeter auf 2.666 Millimeter. Dazu gibt es größere Räder.

Nissan wird den Qashqai mit zwei Motorvarianten anbieten. Da ist einmal ein 1,3-Liter-Benziner mit Mild-Hybrid-System und einem Leistungsangebot von 138 bis 155 PS. Die zweite Antriebsvariante hat Nissan „e-Power" getauft und ist im Grunde ein Elektromotor mit einem Benzinmotor als Range Extender, wie 24auto.de berichtet. Angetrieben wird der Nissan Qashqai dabei über die Vorderräder und ausschließlich per Elektromotor, der auf eine Leistung von 188 PS kommt. Der Verbrenner ist dabei nicht mit den Rädern verbunden, sondern versorgt als Generator regulär den Akku, bei hohem Leistungsbedarf aber auch den Elektromotor direkt mit Strom. Entsprechend kann der Benziner ständig im verbrauchsgünstig optimalen Drehzahlbereich laufen. Nissan verspricht dementsprechend auch, dass sich der neue elektrische Qashqai wie ein reiner Stromer fahren lässt: Mit zügiger und gleichmäßiger Beschleunigung ohne Gangwechsel. Netter Nebeneffekt des Antriebkonzepts: keine Probleme mit der Reichweite. Zur Not hilft ein kurzer Stopp an der Tankstelle.