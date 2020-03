Was ist eigentlich der Unterschied zwischen SUV und Geländewagen?

Rein optisch scheint es keine großen Unterschiede zwischen SUV und Geländewagen zu geben. Allerdings sollten Sie sich davon nicht täuschen lassen.

Optisch weisen SUV und Geländewagen viele Ähnlichkeiten auf.

und viele Ähnlichkeiten auf. Die Begriffe werden oft synonym benutzt.

Tatsächlich gibt es aber Unterschiede zwischen SUV und Geländewagen.

Jeder Autohersteller, der etwas auf sich hält, hat mittlerweile ein "Sports Utility Vehicle", kurz SUV, im Angebot. Die Autos bieten einen erhöhten Fahrkomfort und ähneln äußerlich einem Geländewagen – aber ist ein SUV tatsächlich mit einem Geländewagen zu vergleichen?

SUV und Geländewagen: Gibt es wirklich einen Unterschied?

Laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) ist dem nicht so. Seit 2013 werden SUVs* und Geländewagen in der Statistik nämlich getrennt voneinander aufgeführt. So wurden am 1. Januar 2018 insgesamt 2.622.224 SUVs und 2.210.137 Geländewagen in Deutschland gezählt. Dabei macht es auch keinen Unterschied, was der Hersteller sagt: BMW verkauft den X3* zum Beispiel als SUV, beim KBA ist dieser jedoch als Geländewagen registriert. Was den Unterschied ausmacht, erfahren Sie hier.

Diese Punkte machen den Unterschied zwischen SUV und Geländewagen aus

Ein SUV zeichnet sich im Gegensatz zu einer Limousine durch eine erhöhte Bodenfreiheit und eine charakteristische Karosserieform aus. Das hat das SUV auch mit dem Geländewagen gemeinsam – die Merkmale reichen aber nicht aus, um das SUV als solchen zu klassifizieren. Wie der ADAC schreibt, gehören neben einem Allradantrieb (der abschaltbar sein darf) und einer Differentialsperre (oder einer vergleichbaren Vorrichtung) folgende Minimalanforderungen zu einem Geländewagen, die die Geländetauglichkeit gewährleisten sollen:

Steigfähigkeit (am Berg) von mindestens 30 Prozent

Böschungswinkel vorn über 25 Grad

Böschungswinkel hinten über 20 Grad

Rampenwinkel mindestens 20 Grad

Bodenfreiheit unter den Achsen von mindestens 18 Zentimeter

Bodenfreiheit zwischen den Achsen von mindestens 200 Millimeter

Um offiziell als Geländewagen (Typ M1G) zu gelten, muss das Fahrzeug mindestens fünf dieser genannten Anforderungen erfüllen oder sogar übertreffen.

