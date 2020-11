BMW iX: Elektro-Hoffnungsträger kommt mit großer Reichweite – und umstrittenem Grill

Selten waren die Erwartungen an einen BMW so groß wie an den neuen iX. Das elektrische Serienmodell der iNext-Studie rollt zwar erst Ende 2021 zu den Kunden, wurde jedoch bereits jetzt enthüllt.

München – Das hatte man sich in der Konzernzentrale im BMW-Vierzylinder am Münchner Petuelring so schön vorgestellt: Seit mehr als zwei Jahren trommelten die Bayern bei ihrer Zukunftsstudie iNext lauter, als man es sonst von ihnen kennt. Ein Hoffnungsträger, der all das bedienen soll, was die Marke ausmacht. Aber nicht mehr mit imageträchtigem Reihensechszylinder, sondern mit zukunftsweisenden Elektromotor soll der SUV neue Maßstäbe setzen bei Antrieb, Vernetzung, Design und Fahrerassistenz. Doch noch bevor das Tuch vom BMW iX, der nun doch nicht den erwarteten Namen BMW iX5 tragen soll, gezogen wurde, gab es schon einen Dämpfer. Das vom ehemaligen Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich (60) lautstark ausgerufene hochautomatisierte Fahren der Stufe drei bleibt ebenso wie bei der Mercedes-Benz S-Klasse zunächst einmal außen vor, wie 24auto.de berichtet.

Das zweite nicht ganz unproblematische Thema ist das Design. Bereits die seriennahe Studie des BMW iNext hatte für die Kreativleistung speziell an der Front mit schmalen Scheinwerferaugen und einem mächtigen „Hasenzahnkühlergrill" nicht nur Applaus bekommen. Das Serienmodell des BMW iX ist etwas gefälliger, doch eine bullige Schönheit mit eleganten Proportionen und einem filigranen Gesicht sieht anders aus. Mit exakten Leistungsdaten hält sich BMW noch zurück. Fest steht jedoch bereits, dass der elektrische BMW iX ein Allradler sein wird, der mehr als 370 kW (500 PS) an seine beiden Achsen überträgt. Aus dem Stand soll es in weniger als fünf Sekunden auf Tempo 100 gehen und die Höchstgeschwindigkeit soll anders als bei der Konkurrenz bei deutlich über 200 km/h liegen und nicht mal nennenswerte Einschränkungen der Reichweite mit sich bringen. Das Akkupaket mit einer Größe von knapp über 100 kWh will Reichweiten jenseits der 600 Kilometer garantieren, da sich der Normverbrauch bei 21 kWh / 100 km einpendeln soll.