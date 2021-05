Corona-Maske beim Tanken: Ist das derzeit Pflicht?

Autofahrer, aufgepasst

Beim Bezahlen an der Tankstelle muss man eine Maske tragen - welche Corona-Regeln gelten außerdem rund ums Tanken?

In manchen Bundesländern gibt es bereits eine einheitliche Corona-Maskenpflicht im Auto, sofern Mitglieder unterschiedlicher Haushalte gemeinsam im Wagen sitzen. Und auch, wenn es woanders keine Pflicht gibt, halten es die Experten des ADAC in solchen Fällen für dringend ratsam, eine Corona*-Maske im Auto zu tragen. Die Experten weisen zudem darauf hin, dass Kontaktbeschränkungen auch im Auto gelten.

Corona-Maske: Welche Regeln gelten beim Tanken

Welche Regeln gelten an der Tankstelle? Wer tanken wolle, müsse bereits vor dem Aussteigen an der Zapfsäule eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske anlegen, berichtet T-Online.de. „Auch an der Zapfsäule und im Kassenbereich sind Abstandsregeln zu beachten“, heißt es zudem auf ADAC.de. „An Tankstellen gilt zudem eine Maskenpflicht.“ In Bayern gilt in den Geschäften schon seit längerem die FFP2-Maskenpflicht.

Nicht nur an der Tankstelle zeigt sich: Am einfachsten ist es in Corona-Zeiten, mit Karte zu bezahlen. Auch viele Tankstellenbetreiber würden die kontaktlose Karten-Zahlung bevorzugen, berichtet ADAC.de.

Sind Waschstraßen im Corona-Lockdown offen? Mundschutz empfohlen

Viele Autofahrer fragen sich in Corona-Zeiten zudem, ob die Waschanlagen an den Tankstellen geöffnet sind. „Derzeit sieht der Lockdown keine Schließungen von Werkstätten vor, da diese als systemrelevant eingestuft sind“, berichtete der ADAC zuletzt am 29. März. „Ähnliches wird voraussichtlich für Waschanlagen oder Prüfstationen gelten“. Wichtig sei auch hier, alle Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten. „Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen.“ (ahu)*hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

