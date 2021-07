Tanklaster driftet plötzlich ab und prallt gegen Betonschutzwand – Mega-Explosion!

Rette sich, wer kann!

+ © Facebook (Troy Police Department - Troy, Michigan) Schockierende Szenen: Eine Dashcam filmt, wie der Tanklastwagen nach dem Aufprall Feuer fängt. © Facebook (Troy Police Department - Troy, Michigan)

In nur wenigen Sekunden schießt auf einem US-Highway ein Feuerball in die Höhe, als ein Tanklaster gegen eine Betonschutzwand prallt. Doch was war die Ursache?

Troy (Michigan) – So etwas sieht man auch nicht alle Tage, vor allem wenn es aussieht wie die explosive Stunt-Szene eines Actionfilms. Doch es ist tatsächlich passiert: Kürzlich hat sich einigen Autofahrern ein fürchterlicher Anblick auf einem US-Highway in der Nähe der Stadt Troy im US-Bundesstaat Michigan geboten.

Dort ist zu sehen, wie der Laster auf der mittleren Spur der dreispurigen Fahrbahn vorausfährt, auf der linken Spur direkt links neben ihm folgt ein Pkw. Dann bricht der Lkw ohne Vorwarnung ebenfalls nach links aus, schneidet den Pkw und kracht unkontrolliert in die mittlere Leitplanke.

Der 46-jährige Fahrer des Tanklastwagens soll glücklicherweise noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen haben, bevor dieser in einem riesigen Feuerball aufgeht. Wieso es zu der Mega-Explosion des Tanklasters auf dem Highway kommt, dazu gibt es hier mehr.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.