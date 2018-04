Ein treuer Begleiter

Die Tankstelle ist schon längst nicht mehr nur ein Ort, wo schnell das Auto getankt wird. Sie bietet ihren Kunden ein vielfältiges Angebot an.

Von der Autowäsche über den Coffee to go bis hin zum kleinen Einkaufsmarkt für Zwischendurch – die Tankstelle ist ein echter Alleskönner.

Der Retter in der Not

Die lauen Sommernächte rücken immer näher, das hat man in der vergangenen Woche bereits deutlich gespürt. Die meisten haben schon mit der Familie oder mit Freunden die heiß begehrte und langersehnte Grillsaison eröffnet. Da blieb man sogar gerne mal länger auf dem Balkon oder im Garten sitzen. Doch was, wenn das Bier und das Knabberzeug für nach dem Grillen ausgeht? Und zu allem Unglück hat der Lebensmittelmarkt in der Nähe schon zu. Der Retter in der Not: die Tankstelle ein paar Straßen weiter. Meistens haben die Tankstellen bis spät in die Nacht geöffnet, manche sogar rund um die Uhr. Und das Sortiment in der Tankstelle ist wirklich umfangreich: gekühltes Bier, leckere Spirituosen und reichlich Knabberzeug. Der Abend ist somit mehr als gerettet.

Der Lichtblick am Morgen

Wer kennt die Situation nicht? Man hat den Wecker im Halbschlaf ausgeschaltet und weiter geschlafen. Jetzt schafft man es auf keinen Fall mehr pünktlich zur Arbeit und für ein Kaffee und eine Scheibe Brot hat man erst recht keine Zeit mehr. Zum Glück hat die Tankstelle schon offen. An vielen Tankstellen gibt es schon frische Brötchen, Croissants und Coffee to go, bevor der Bäcker überhaupt aufmacht. Und für den Weg von der Arbeit nach Hause gibt es auf die Schnelle belegte Brötchen und Softgetränke. Manche Tankstellen bieten ihren Kunden sogar Frikadellen-, Schnitzelbrötchen und vieles mehr an.

Autowäsche

Auch sein Auto kann man schnell an der Tankstelle waschen lassen. Das ist viel praktischer als erst einmal eine Waschanlage aufzusuchen und sich dort in der Schlange anzustellen. (nh)