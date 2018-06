Tempolimits in Europa: Wenn Sie hier zu schnell sind, wird's richtig teuer

Geblitzt zu werden, ist ärgerlich. Aber im Urlaubsland in die Radarfalle zu tappen, kann auch richtig teuer werden. In vielen Ländern drohen hohe Bußgelder.

In vielen Bundesländer beginnen am Wochenende die Sommerferien und für viele geht es wahrscheinlich ins europäische Ausland. Aber Achtung: In jedem Land gelten andere Tempolimits. Vor allem in Durchreiseländern sollten Sie sich über die jeweiligen Geschwindigkeitsbeschränkungen informieren.

Bußgelder in Norwegen

Wer sich nicht an die Tempolimits hält, riskiert teils hohe Bußgelder. Sind Sie zum Beispiel in Norwegen mindestens 20 km/h zu schnell unterwegs, müssen Sie umgerechnet ab 375 Euro zahlen. Ab 50 km/h über dem Limit beginnen die Bußgelder bei 900 Euro.

Bußgelder in Italien

Auch Italien bittet Raser richtig zur Kasse. Dort beginnen die Bußgelder bei 170 Euro, wenn die Geschwindigkeit 20 km/h über dem Tempolimit liegt. Über 50 km/h zu schnell kostet ab 530 Euro.

Bußgelder in der Schweiz

Falls Sie auf Ihrem Weg nach Italien durch die Schweiz kommen, sollten Sie sich auch dort an die Tempolimits halten. Ab 155 Euro kostet eine Geschwindigkeitsüberschreitung mit über 20 km/h.

Diese Tempolimits gelten für Pkw in Europa

Land Tempolimit außerorts Tempolimit auf Schnellstraßen Tempolimit auf Autobahnen Belgien 90 km/h 120 km/h 120 km/h Dänemark 80 km/h 80 km/h 130 km/h Großbritannien 96 km/h 112 km/h 112 km/h Frankreich** 80 km/h 110 km/h 130 km/h Irland 80 km/h 100 km/h 120 km/h Italien** 90 km/h 110 km/h 130 km/h Kroatien* 90 km/h 110 km/h 130 km/h Luxemburg 90 km/h - 130 km/h Niederlande 80 km/h 100 km/h 130 km/h Norwegen 80 km/h 100 km/h 100 km/h Österreich 100 km/h 100 km/h 130 km/h Polen 90 km/h 100 km/h 140 km/h Portugal 100 km/h 100 km/h 120 km/h Schweden stets nach Beschilderung stets nach Beschilderung stets nach Beschilderung Schweiz 80 km/h 100 km/h 120 km/h Slowakei 90 km/h - 130 km/h Slowenien 90 km/h 110 km/h 130 km/h Spanien 90 km/h 100 km/h 120 km/h Tschechien 90 km/h 110 km/h 130 km/h Ungarn 90 km/h 110 km/h 130 km/h

*Abweichende Bestimmungen für Fahranfänger

** Abweichende Bestimmungen für Fahranfänger und abweichende Bestimmungen bei schlechten Witterungsverhältnissen

Quelle: ADAC

