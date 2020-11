Neuer Tesla-Autopilot auf kurvenreichster Straße der Welt: Schafft es das System?

Einem besonderen Test musste sich der Tesla-Autopilot in den Straßen von San Francisco unterziehen. Er sollte ein Tesla Model S durch die weltberühmte Lombard Street navigieren. Das Ergebnis ist nervenaufreibend anzusehen.

San Francisco (USA) – Vor Kurzem haben die Beta-Tests für Teslas* neuen Autopilot begonnen. Sie sollen Elon Musk neue Erkenntnisse über die erweiterten Funktionen der firmeneigenen Software für das autonome Fahren liefern. Dabei geht es um die generelle Entwicklung hin zur vollkommenen Automation der Elektrofahrzeuge, aber auch um konkrete Dinge wie verbessertes automatisches Parken oder den automatischen Spurwechsel auf Autobahnen. Es handelt sich dabei um die bislang wohl bedeutendste Weiterentwicklung der Autopilot-Technologie von Tesla. Allerdings wurden fast nur Tesla-Fahrer mit als gut eingestuften Sicherheitsdaten eingeladen, die Beta-Version des neuen Tesla-Autopiloten zu testen.

Die Beta-Tester müssen jederzeit aufmerksam sein – und ihre Hände trotz Elon Musks neuem Autopilot immer am Lenkrad ihrer Teslas behalten. Während die Selbstfahr-Software im laufenden Praxisbetrieb weiter verbessert wird, dokumentieren zahlreiche Online-Videos teilweise haarsträubende Beinaheunfälle. Ein passionierter Tesla-Fahrer, der auf YouTube den Kanal „Tesla Raj“ betreibt, stellte sich eine brisante Frage: Was passiert, wenn man einen Tesla selbstständig durch die vielleicht berühmteste Kurvenstrecke der Welt – die Lombard Street in San Francisco – steuern lässt? Er probierte es mit einem Tesla Model S aus – und hielt seinen Test auf Video fest. Den kompletten Artikel zum außergewöhnlichen Test auf der Lombard Street in San Francisco sowie das Video finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks