Autofahrer wird von Tesla überholt – dem fliegt plötzlich das Dach weg

Unterwegs auf der Autobahn wurde ein Autofahrer Zeuge eines kuriosen Vorfalls: Ein vorbeirauschender Tesla verlor bei voller Fahrt das Autodach.

Schon vor wenigen Wochen machte ein Tesla Model Y von sich Reden, dem offenbar während der Fahrt das Autodach abhandengekommen ist*. Hier holten Vater und Sohn das Fahrzeug kurz davor aus der Filiale in Kalifornien ab, als das Unglück auf dem Highway 580 geschah – wo niemand zu Schaden gekommen ist. Auch im aktuellen Fall in China sind alle Beteiligten mit dem Schrecken davon gekommen. Aber was ist eigentlich genau passiert?

Tesla-Fahrer verliert Dach auf Autobahn

Auf einer Autobahn in China soll ein Tesla Model S bei voller Fahrt sein Autodach verloren haben. Ein entsprechendes Video wurde auf der chinesischen Kurznachrichten-Plattform Weibo geteilt. Von dort aus landete der Clip auf dem Diskussionsforum Reddit und machte so eine breitere Öffentlichkeit auf sich aufmerksam.

In den Aufnahmen, die von einer Dashcam eines anderen Fahrers stammen, ist zu sehen, wie der Tesla auf der rechten Spur überholt. Plötzlich passiert das Unglaubliche: Das Autodach des Elektro-Fahrzeugs fliegt im hohen Bogen davon, überschlägt sich in der Luft ein paar Mal und rauscht dann an dem Fahrer mit der Dashcam vorbei. Bei dem Vorfall kam Berichten zufolge niemand zu schaden, auch der Tesla-Fahrer nicht.

Vorfall in China: Tesla meldet sich zu Wort

Kurz nachdem das Video geteilt wurde, reagierte auch der Auto-Hersteller darauf. Dem Portal autorevolution.com zufolge heißt es in dem Statement, das im Original auf Chinesisch verfasst wurde: „Wir haben die Autobesitzer so schnell wie möglich kontaktiert und helfen ihm dabei, das Problem zügig zu lösen“ Erste Untersuchungen des Vorfalls hätten ergeben, dass das Glasdach des Autos zuvor in einer autorisierten Drittwerkstatt ausgetauscht worden sei. „Wir untersuchen derzeit die Ursache des Vorfalls.“ Ob Tesla für den Vorfall verantwortlich gemacht werden kann, wird also das Ergebnis der Untersuchung zeigen. Da es sich bei der Werkstatt aber um einen Partner des Unternehmens gehandelt haben soll, sei dies laut autorevolution.com gut möglich. (fk)*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

