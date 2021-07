Tesla Model S Plaid brennt gleich auf erster Tour lichterloh – Fahrer entkommt knapp

Flaggschiff in Flammen

+ © Twitter (Ben Meiselas) Flammenhölle: Das Tesla Model S Plaid brennt lichterloh. © Twitter (Ben Meiselas)

Ein Besitzer des neuen Super-Tesla, des Model S Plaid, erlebt einen Albtraum, als das Elektroauto plötzlich in Flammen steht. Er entkommt nur knapp dem Tod.

Pennsylvania – Dieses Autos ist der Traum jedes Elektro-Fans. Drei Motoren mit zusammen 1.020 PS Leistung, Top-Speed 320 km/h, null auf hundert in gut zwei Sekunden und satte 840 Kilo Reichweite: Das neue Tesla Model S Plaid krönt das Portfolio des kalifornischen Akku-Pioniers. Für den Tesla-Kunden aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania entwickelte sich sein Traumauto zum Albtraum – und das gleich auf der ersten Fahrt. Denn kurz nach dem Start in seinem Wohnviertel begann die 127.000 Euro teure Elektro-Limousine zu brennen.

Mittendrin im Feuerball der Fahrer, der natürlich sofort zu entkommen versuchte. Was aber offenbar nicht so einfach war, da nach Aussage von Anwalt Mark Geragos das elektrische Türschloss blockierte. Erst in allerletzter Sekunde gelang dem Unternehmer die Flucht. „Das war eine grauenhafte und entsetzlich Erfahrung", erklärt Geragos im Namen seines Mandanten. Er fordert Tesla auf, bis zur Klärung der Ursache, das Model S Plaid nicht weiter zu verkaufen. Auch die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat sich eingeschaltet.