Hype um Tesla: Dieser eine Erfolgsfaktor lässt alle anderen Hersteller alt aussehen

Als wertvollster Autohersteller ist Tesla ein Star der Finanzwelt. Aber auch technologisch bekommt das Unternehmen von Elon Musk ein immer größeres Gewicht. Etablierte Anbieter wie Volkswagen, BMW & Co. müssen jetzt wirklich Acht geben, nicht den Anschluss zu verpassen.

Palo Alto – Der Rummel um den E-Auto-Pionier Tesla* war immer schon groß – doch was derzeit mit der Firma des schillernden Tech-Milliardärs Elon Musk* passiert, sucht seinesgleichen. Seit Ende Juni ist der Börsenwert des Unternehmens um mehr als 85 Milliarden auf zuletzt gut 286 Milliarden US-Dollar nach oben geschossen. Damit ist Tesla mit weitem Abstand der am höchsten gehandelte Autohersteller der Welt. Zum Vergleich: Die drei nach Absatz und Produktion größten US-Rivalen General Motors*, Ford*und Fiat Chrysler* bringen es auf knapp 80 Milliarden US-Dollar – zusammengerechnet. Und auch das deutsche Trio Volkswagen*, Daimler* und BMW* ist meilenweit abgeschlagen. (BMW-Elektro-Studie: Dieses Design ist die perfekte Vorlage für einen Münchner Hit*)

Für Musk ist es ein Triumph. Der 49-jährige Star-Unternehmer, der nebenher die Raketenfirma SpaceX und viele andere Projekte betreibt, hat mit Tesla alle Erwartungen übertroffen. Vor einem Jahr kämpfte er mit tiefroten Zahlen, die Mittel waren knapp, die Zweifel an der Zukunft von Tesla groß. Dann drehte der E-Autobauer auf: drei Quartale schwarzer Zahlen in Serie. Plötzlich scheint der bislang chronisch verlustreiche Konzern profitabel und hebt an der Börse ab.