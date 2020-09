Tesla: Software-Update bringt vor allem diese längst überfällige Funktion

Tesla rollt in in den USA ein Software-Update aus, das eine wirklich wichtige Funktion bringt. Andere Autohersteller haben dieses Assistenzsystem allerdings schon seit Jahren.

Palo Alto (Kalifornien) – In vielen Dingen war und ist Tesla* Vorreiter, aber bei einem wirklich wichtigen Assistenzsystem*, da war es der Autohersteller aus Palo Alto in Kalifornien bisher nicht. Das soll sich jetzt ändern und so wird der teilautonome Autopilot nun dank eines Over-the-Air-Updates aufgerüstet. Nach dem Update auf Version „2020.36“ der Software gibt es endlich die Verkehrszeichenerkennung, sodass die Tesla-Fahrzeuge die jeweils geltende Höchstgeschwindigkeit direkt von den Straßenschildern ablesen, anstatt sich auf Datenbanken zu verlassen. Das Tesla-Update kommt vorerst nur für nordamerikanische Kunden, doch auch in Europa könnte die automatische Erkennung per Kamera bald folgen*. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks