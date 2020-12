Mazda 3 Skyactiv-X 2.0 M Hybrid im Test: Das Motorkonzept ist außergewöhnlich

Der Mazda 3 Skyactiv-X 2.0 M Hybrid kommt mit einem außergewöhnlichen Motorkonzept. Ein Auto mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch mit ein paar Schwächen.

Hiroshima – Der Mazda 3 ist ein Brett! Und was für eines. Der kompakte Japaner lässt bei den Abmessungen jegliche asiatische Zurückhaltung sausen und übertrifft mit einer Länge von 4,46 Metern den Kompaktklassen-Primus VW Golf 8 um knackige 18 Zentimeter. Allerdings kommt von diesem Vorteil nicht alles im Innenraum an. Der Zugang zur Rückbank ist im Vergleich zum Wolfsburger Klassenprimus beschwerlich, weil schmal. Sobald man einmal Platz genommen hat, ist die Beinfreiheit in Ordnung, aber ab einer Größe von 1,85 Metern wird es im Mazda hinten um den Kopf herum eng. Der Kofferraum fasst 358 Liter und das Volumen wächst auf 1.026 Liter, sobald man die Lehnen der Rückbank umlegt. Allerdings ist die Ladekante hoch, was vor allem beim Beladen unangenehm auffällt.

Der Vierzylinder-Motor im 2.0 Skyactiv-X ist eine Mixtur aus Benziner und Diesel. Damit will Mazda die Verbrauchsvorteile des Selbstzünders mit der Sauberkeit des Benziners verbinden. Allerdings klappt dieses Konzept wirklich nur bei sehr zurückhaltender Fahrweise, bei der man immer den höchsten Gang wählt, wie 24auto.de berichtet. Wenn man dagegen sportlicher unterwegs sein will, was das eher straff abgestimmte Fahrwerk unterstützt, dann schnellt der Treibstoffkonsum schnell nach oben. Wenn man die Gänge ausdreht, erreicht man nach 8,2 Sekunden die 100 km/h-Marke und mit einigem Anlauf auch die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 216 km/h. Ein Vorzeigedynamiker ist der Mazda dennoch keiner. Zumal der sechste Gang sehr lang übersetzt und daher eher zum Spritsparen auf ebener Strecke gedacht ist. Mazda gibt einen Durchschnittsverbrauch von 5,8 l/100 km, bei der Testfahrt waren es 6,7 l/100 km.