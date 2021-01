Mazda CX-5 Skyactiv-G 165 AWD im Test: Sparsam – doch die Bedienung ist nicht optimal

Der Mazda CX-5 ist bei uns das aktuelle Volumenmodell des japanischen Autobauers. Eine Überarbeitung macht ihn nochmals interessanter für viele Familien.

Hiroshima – Das Segment der rund 4,50 Meter langen Crossover könnte umkämpfter kaum sein. In der Mittelklasse steht man längst nicht mehr auf Limousine oder Kombi, sondern auf einen SUV. Der bietet jede Menge Platz, großen Alltagsnutzen und die so begehrte hohe Sitzposition nebst ganzjahrestauglichem Allradantrieb. Kein Wunder, dass einer wie der Mazda CX-5 bestens ins Beuteschema so mancher Familie passt. Die Konkurrenz ist groß, doch der Mazda CX-5 hat keine echte Schwäche. Zwar fehlt eine für das Image wichtige Sportversion oder ein staatlich subventionierter Plug-in-Hybridantrieb, doch sonst gibt es nichts zu meckern. Da der Mazda CX-5 schon länger auf dem Markt ist und noch einige Jahre die feste Größe im Modellprogramm der Japaner bleiben will, sorgt eine dezente Modellpflege für zusätzliche Begehrlichkeit, wie 24auto.de berichtet

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern kann bereits das Basismodell überzeugen – vorausgesetzt man entscheidet sich für den Allradler. Ungewöhnlicherweise und im Gegensatz zu manchem Konkurrenten ist der Mazda CX-5 mit seinem 121 kW (165 PS) starken Zweiliter-Vierzylinderbenziner auch in der Kombination aus Handschalter und Allradantrieb zu bekommen. Und mit dem Zweiliter – ebenfalls ungewöhnlich mit Direkteinspritzung, aber ohne Turboaufladung – ist das Mazda-SUV allemal gut motorisiert. Auch im Innenraum gab es Veränderungen: Der 10,8 Zoll große Bildschirm in der Mitte des zunehmend wertiger gewordenen Armaturenbretts ist größer und besser. Zur Referenzklasse fehlt noch ein ganzes Stück, auch weil die Funktionen nur über den Dreh-Drück-Steller auf dem Mitteltunnel und nicht auch per Touch bedient werden können.