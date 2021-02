Porsche Taycan im Test: Tolle Fahrleistungen – doch an eine Sache muss man sich gewöhnen

Wenn ein Einstiegsmodell 83.520 Euro kostet, weiß man, in welcher exklusiven Liga man unterwegs ist. So fährt sich die Basisversion des Porsche Taycan.

Stuttgart – Würde man die leistungsstärkeren Versionen Porsche Taycan 4S, Turbo und Turbo S nicht kennen – den meisten wäre wohl auch die Basisvariante stark und schnell genug: Sie kommt auch schon auf einen stattlichen Einstandspreis von über 83.000 Euro und kostet noch mal 6.521 Euro extra, wenn man das größere Akkupaket für die maximale Reichweite will. Und leider gibt es den Basis-Taycan nur mit Hinterradantrieb. Der bringt die bis zu 350 kW (476 PS) zwar bei trockenen Bedingungen bestens auf die Straße, lässt aber bei rutschiger Piste auf Nässe, Eis oder Schnee schnell Lust an einem Allradler aufkommen. Der kostet mit dem Porsche Taycan 4S jedoch über 20.000 Euro mehr. Anders als die stärkeren Modelle ist das Basispaket des Taycan nur mit dem kleinen Akkupaket unterwegs. Die Batterien liegen zwar auch hier in einem zweistöckigen Modul zwischen den Achsen verborgen, sind jedoch nur mit 28 Modulen bestückt, während die größeren Modelle ihre elektrische Energie obligatorisch aus dem 93,4 kWh großen Paket beziehen.

Auf den Leistungsnachschlag des Porsche Taycan 4S mit seinen bis zu 570 PS kann man durchaus verzichten, denn der stärkere der beiden Basis-Taycan mit 476 statt 408 PS lässt trotz des Leergewichts von mehr als 2,1 Tonnen keine Gedanken an ein Leistungsdefizit aufkommen, wie 24auto.de berichtet. Gewöhnen muss man sich an die Bremse: Wie bei anderen Elektromodellen wird die größte Bremsleistung durch Rekuperation übernommen, um Energie zurückzugewinnen. Die Rekuperation kann maximal 265 Kilowatt betragen. Heißt, dass die Bremsscheiben aus Grauguss erst dann zupacken, wenn es wirklich brenzlig werden könnte und man eine starke Verzögerung benötigt, um den Koloss zum Stoppen zu bringen. Der Übergang von der Rekuperation zur Bremsscheibe lässt sich mit etwas Feingefühl im Fuß durchaus spüren und gerade bei sportlichem Fahren muss man sich im Vergleich zu einer reinen Bremsscheibe etwas umgewöhnen. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks