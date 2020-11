Assistenzsysteme im Test: Teslas Autopilot ist gar nicht der beste, sondern ...

Der Autopilot von Tesla landete in einem Test von Assistenzsystemen auf dem zweiten Platz.

Die US-Verbraucherorganisation „Consumer Reports“ hat 17 Assistenzsysteme auf Herz und Nieren getestet – mit erstaunlichem Ergebnis: Tesla ist gar nicht die Nummer eins.

Yonkers – Kaum ein Hersteller erlaubt seinen Assistenzsystemen so viel wie US-Elektroautobauer Tesla. Das Unternehmen bezeichnet seine Technik sogar als „Autopilot“. Ein Begriff der hoch umstritten ist, weil er suggeriert, dass das Auto autonom fahren kann – was aber (noch) nicht der Fall ist. Immer wieder trauen Fahrer dem Tesla-System zu viel zu und es kommt zu Unfällen. Mittlerweile sind einige vom Unternehmen ausgewählte Tesla-Fahrer sogar mit einer Beta-Version des neuen Autopilot-Systems unterwegs, die hochkomplexe Fahrmanöver wie etwa das Abbiegen an Kreuzungen allein erledigt. Ein ziemliches Risiko, das Tesla-Chef Elon Musk dabei eingeht. Andere Hersteller sind da weitaus vorsichtiger. Die US-Verbraucherorganisation „Consumer Reports“ (CR) hat nun 17 Assistenzsysteme verschiedener Autobauer getestet – das Ergebnis ist überraschend: Tesla ist nicht die Nummer eins und kein deutscher Premium-Hersteller landete unter den Top drei, wie 24auto.de berichtet.

Wie schon bei einem Test vor zwei Jahren schnitt im Consumer-Reports-Ranking Cadillacs „Super Cruise“-Technik am besten ab. Der Hauptgrund: Es nutze eine „direkte Fahrerüberwachung“ und warne den Lenker, wenn er offenbar nicht mehr auf den Verkehr achte. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass aktive Fahrerassistenzsysteme mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind, die tatsächlich überprüfen, ob der Fahrer aufmerksam ist und jederzeit bereit ist einzugreifen. Andernfalls könnten die Sicherheitsrisiken dieser Systeme am Ende ihre Vorteile überwiegen“, betont William Wallace, Manager für Sicherheitspolitik bei Consumer Reports. Die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung belegten drei US-Autobauer: Cadillac (CT6), Tesla (Model Y) und Lincoln/Ford (Lincoln Corsair). *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks