Polestar 2: Schick, schnell und gut zu bedienen – doch dieses Extra fehlt leider

Erste Ausfahrt im Nobel-Stromer

+ © Volvo Der Polestar 2 ist ein reines Elektroauto – das Design ähnelt den Autos des Mutterkonzerns Volvo. © Volvo

Sie liegen in der Ziffernfolge dicht an dicht und treten in der Klasse der elektrischen Mittelklasselimousine als erste gegeneinander an. Der neue Polestar 2 hat insbesondere einen Gegner im Auge: das Model 3 von Tesla.