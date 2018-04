Top Gear: Legendäre Teststrecke wird abgerissen

The Stig muss sich bald eine neue Teststrecke suchen.

Noch dreht The Stig seine Runden auf dem Dunsfold Park Aerodrome, aber die Tage der Top-Gear-Teststrecke sind gezählt. Sie muss für wichtigeres Platz machen.

Seit 2002 gehört der Dunsfold Park Aerodrome zur legendären Autosendung Top Gear. Jetzt muss die Teststrecke einem neuen Bauprojekt weichen. Sie liegt in der Grafschaft Surrey, südwestlich von London.

Neue Top-Gear-Teststrecke noch nicht bekannt

Wie Bild.de berichtet, sollen auf dem ehemaligen Flugplatz 540 neue Häuser entstehen. Diese sollen dem Planer des Projekts zufolge bezahlbar bleiben. Die Grafschaft Surrey gilt aufgrund ihrer Nähe zu London als Pendlergebiet und Wohnungen sind auch dort heiß begehrt. Zusätzlich sind Sportplätze, ein Gesundheitszentrum und ein großer Park anstelle der Start- und Landebahn geplant.

Wo künftig Matt LeBlanc, Rory Reid und Chris Harris im Rahmen von Top Gear Autos testen werden, ist noch nicht bekannt. Ob die Autoshow auch seinen Aufnahmeort wechseln muss, ist ebenfalls ungewiss. Bislang wurde in einem alten Hangar am Dunsfold Park Aerodrome aufgezeichnet.

Ehemals Militärflugplatz, später Teststrecke

Die Geschichte des Dunsfold Park Aerodrome beginnt 1942, als die kanadische Armee den Flugplatz innerhalb von sechs Monaten aus dem Boden stampfte. Danach hat ihn die britische Luftwaffe für die Rückführung von Kriegsgefangenen genutzt. Ab den 1950er wurden dort Flugzeuge getestet.

Der von Top Gear genutzte Teil des Flugplatzes wurde von Lotus konzipiert. Der Fahrzeughersteller hat dort einige seiner Formel-1-Wagen getestet. In Top Gear hat vor allem The Stig – ein anonymer Testfahrer – seine Runden auf der Teststrecke gedreht, um unterschiedliche Autos an ihre Grenzen zu bringen.

Auch Prominente Gäste von Top Gear mussten sich auf der Teststrecke beweisen. In preisgünstigen Kompaktwagen (im englischen Original: reasonably priced car) wagten sich unter anderem Cameron Diaz, Benedict Cumberbatch oder Will Smith auf die Piste.

