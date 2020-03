TÜV: Wie oft muss ich mit meinem Auto zur Hauptuntersuchung?

Allgemeines

Stimmt die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) am Fahrzeug mit der in den Papieren überein und ist diese gut lesbar?

Funktionieren Lenkradschloss und Tachometer?

Sind die Kennzeichen gut lesbar, unbeschädigt und sicher befestigt?

Ist das vorgeschriebene Zubehör (Verbandkasten und Warndreieck) an Bord und in einem guten Zustand?