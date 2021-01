Elon Musk: Tweet von Tesla-Chef löst erneut Kursfeuerwerk an Börse aus

Mit wenigen Worten auf Twitter hat Tesla-Chef Elon Musk erneut einem Unternehmen einen Kurssprung an der Börse beschert – diesmal stiegen die Aktien eines Handarbeits-Portals.

Palo Alto – Es ist eine Art Déjà-vu: Erst kürzlich hatte Tesla-Chef Elon Musk (49) mit einem Twitter-Post ein Unternehmen am Aktienmarkt in himmlische Höhen katapultiert. Nun ist es ja schon ziemlich fragwürdig, dass ein einziger Mensch mit wenigen Worten auf Twitter den Wert von Unternehmen beeinflussen kann – mehr als unglücklich ist es aber, wenn die Anleger sich gar nicht erst informieren und am Ende auch noch Anteile der falschen Firma kaufen. Mit dem Tweet „Use Signal“ („Verwendet Signal“) hatte der 49-Jährige kürzlich für den Messenger Signal geworben – die Leute kauften jedoch versehentlich Aktien eines Medizinunternehmens mit ähnlichem Namen. Nun hat Elon Musk erneut ein Kursbeben ausgelöst – diesmal durfte sich das Handarbeits-Portal Etsy freuen, wie 24auto.de berichtet.

Elon Musk hat scheinbar Gefallen am Angebot des Portals gefunden. Er twitterte „I kinda love Etsy“ („Ich liebe Etsy irgendwie“). Auslöser für seine Begeisterung war offfenbar ein ganz besonderer Kauf: Wie der Tesla-Chef in einem weiteren Tweet verriet, habe er für seinen Hund einen handgestrickten Woll-Helm gekauft. In der Folge des Elon-Musk-Tweets schoss der Aktienkurs von Etsy auf einen Höchstwert von 226,72 US-Dollar (186,93 Euro), in den Tag gestartet war der Aktienkurs mit etwa 207 US-Dollar. Inzwischen sind die Kursgewinne aber schon wieder verflogen. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks