Twitter-Pause schon vorbei? Tesla-CEO Elon Musk haut Tweet-Feuerwerk raus

Eigentlich hatte er eine Twitter-Pause einlegen wollen – doch das Gegenteil ist der Fall: Mit einer Salve von Tweets pusht Tesla-Chef Elon Musk nun eine Kryptowährung.

Palo Alto – Bei Elon Musk (49) hat man zumindest gelegentlich den Eindruck, es handelt sich um einen Mann mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite beweist der Tesla-Chef großes technisches Verständnis und wirkt freundlich, manchmal fast sogar ein wenig schüchtern. Auf der anderen Seite liefert der 49-Jährige in regelmäßigen Abständen Aktionen, die es einem schwer machen, ihn nicht zumindest als exzentrisch zu bezeichnen. Etwa im Jahr 2018, als er während eines Interviews mit dem Moderator Joe Rogan in Kalifornien vor laufender Kamera nicht nur Whiskey trank, sondern auch noch kiffte. Nun hat der Tesla-Chef wieder eine schräge Aktion abgeliefert: Während Elon Musk gerade erst verkündet hatte, er wolle eine Twitter-Pause einlegen, twitterte er gleich tags darauf wie ein Maschinengewehr – offenbar um eine Kryptowährung zu pushen, wie 24auto.de berichtet.

Der 49-Jährige feuerte gleich eine ganze Salve von Tweets abg,die ganz offensichtlich den Kurs der Kryptowährung Dogecoin in die Höhe treiben sollten. Seine Nachrichten lauteten unter anderem: „Dogecoin is the people’s crypto“ („Dogecoin ist die Kryptowährung des Volkes“), „No highs, no lows, only Doge“ ( „Keine Hochs, keine Tiefs, nur Doge“) und schlicht „Doge“. Beim Dogecoin handelt es sich um eine Kryptowährung, die ursprünglich als eine Parodie auf Bitcoin gedacht war – eine Art Spaß-Coin. Doge ist eine Abwandlung den englischen Wortes „dog“ („Hund“) und selbst ein Meme (Internetphänomen), das auf dem Foto eines Hundes der japanischen Rasse Shiba Inu basiert – und so ein Hund ist wiederum das Maskottchen von Dogecoin. Nach dem Tweets von Elon Musk sprang der Dogecoin-Kurs kurzzeitig um 50 Prozent nach oben. Am Ende bleibt aber vor allem eine Frage: Warum hat der Tesla-Chef das gemacht? Die Antwort kennt wohl nur Elon Musk selbst. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks