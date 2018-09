Uber erobert Stadt Nummer drei in Deutschland - und Taxifahrer bangen

In den USA nutzt gefühlt jeder Uber, um sich von A nach B kutschieren zu lassen. In Deutschland fahren Uber-Taxis nur in zwei Städten - Jetzt soll eine dazukommen.

Fahrgäste ans Ziel bringen: Eigentlich der Job von Taxi- oder Busfahrern. Das sieht die US-amerikanische Firma Uber als Online-Vermittlungsdienst anders. Ihr Geschäftsmodell: Eine App, über die Privatleute Autofahrten mit ihrem Privat-PKW anbieten und so Geld verdienen können. Der Haken: In Deutschland ist das nicht erlaubt.

Uber-Taxis bereits in Berlin und München

Trotzdem will Uber den Markt in Deutschland weiter erschließen. In zwei Städten sind derzeit Uber-Taxis unterwegs: in Berlin und München. Die dritte "Neue" will das Dienstleistungsunternehmen noch nicht bekanntgeben. Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler gab der "Welt am Sonntag" nur die Info: "Wir planen noch 2018 die Expansion in eine weitere Stadt in Deutschland."

Aus vielen deutschen Städten hatte sich Uber zurückziehen müssen. Etwa aus Hamburg und Frankfurt am Main. Der Grund ist die deutsche Gesetzeslage, die dem Unternehmen das Geschäft in Deutschland vermiest.

Uber ist illegal in Deutschland

So darf man in Deutschland ohne Personenbeförderungsschein keine Fahrgäste befördern. Deshalb hat Uber sein Geschäftsmodell für den deutschen Markt abgewandelt: Nur Fahrer von Mietwagen- und Taxiunternehmen mit Beförderungserlaubnis dürfen Fahrten über die Uber-App anbieten.

Das könnte sich aber schon bald ändern: Die große Koalition plant eine Gesetzesänderung, die es Anbietern wie Uber in Deutschland einfacher machen soll. Die Änderung des Gesetztes wird wohl nicht zuletzt durch "Moia" vorangetrieben - das deutsche Gegenstück zu Uber. Es handelt sich um den Mobiliätsservice von Volkswagen. Auch Daimler steigt mit dem Dienst "Via" in das Geschäft mit den Mitfahrangeboten ein.

Anleitung: So funktioniert die Uber-App

Wer schon mal in den USA war, hat wahrscheinlich bereits eine Fahrt mit dem Uber-Taxi hinter sich. So funktioniert es:

Uber-App im App-Store auf dem Smartphone herunterladen . Die Kreditkarte muss jetzt hinterlegt werden, da die Abrechnung der Fahrten über diese erfolgt.

. Die Kreditkarte muss jetzt hinterlegt werden, da die Abrechnung der Fahrten über diese erfolgt. GPS-Standort zulassen.

App öffnen und gewünschtes Ziel eingeben .

. Größe des Autos auswählen und angezeigten Preis bestätigen (die App berechnet den Preis automatisch).

(die App berechnet den Preis automatisch). Fahrer in der Nähe werden mit Autokennzeichen und Autotyp angezeigt. Jetzt kann ein Fahrer ausgewählt werden .

. Mithilfe der App kann man nachverfolgen, wo sich der Fahrer befindet.

Am Ende einer jeden Fahrt können sich Fahrer und Fahrgäste gegenseitig mit ein bis fünf Sternen bewerten.

Fahrer verdienen nur einen Bruchteil

Für Uber ist die Taxi-App eine Geldgrube. Das Unternehmen heimst den Großteil der Erlöse selbst ein. Den Fahrern bleibt nur eine Provision von maximal 20 Prozent des Fahrpreises.

Nicht nur deshalb ist das Uber-Konzept umstritten. Für Taxi-Fahrer bedeuten Uber-Fahrer Konkurrenz. Sie fürchten, dass Uber-Taxis ihnen die Gäste wegnehmen. Nicht wenige Taxifahrer fürchten deshalb um ihre Existenz.

