Unfall im Tunnel: So reagieren Sie in dieser heiklen Situation richtig

Ein Unfall ist schnell passiert. Doch wenn es ausgerechnet im Tunnel passiert, ist die Gefahr ungemein höher. Wie Sie richtig handeln, erfahren Sie hier.

Auf dem Weg in den Urlaub führt so manche Alpen-Autobahn durch kilometerlange Tunnel. Aber auch in Großstädten gehören Sie zum Straßensystem einfach dazu. Doch der schnelle Wechsel vom hellen Tageslicht in den dunklen Tunnel kann leicht für Irritationen sorgen - und schon ist ein Unfall passiert.

Für optimale Sicht im Tunnel, schalten Sie bitte stets die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs ein. Durch die beengte Platzsituation bricht dann schnell Panik aus, Massenkarambolagen können die Folge sein. Damit das nicht passiert, haben wir ein paar Tipps gesammelt, wie Sie bei einem Unfall im Tunnel richtig reagieren.

Unfall oder Panne im Tunnel: Diese Verhaltensregeln gelten

1. Wenn Sie merken, dass mit Ihrem Auto etwas nicht stimmt oder gar ein Reifen geplatzt ist, schalten Sie die Warnblinkanlage ein und steuern Sie umgehend die nächste Pannenbucht an.

2. Falls Gase austreten, schließen Sie die Fenster und schalten Sie die Lüftung ab.

3. Schalten Sie den Motor dann aus und verlassen Sie Ihr Fahrzeug über die rechte Fahrzeugseite. Den Zündschlüssel lassen Sie stecken.

4. Falls Sie es nicht mehr bis zur Pannenbucht schaffen, bringen Sie Ihr Fahrzeug zumindest so weit rechts wie möglich zum Stehen.

5. Fängt Ihr Wagen Feuer, sollten Sie nur Löschversuche unternehmen, wenn Sie sich selbst oder andere nicht in Gefahr bringen. Dann heißt es: Schnell aus dem Tunnel heraus und wenn möglich nicht durch den Rauch! Bei schlechter Sicht orientieren Sie sich an den Wänden. Achten Sie dabei auf die Beschilderung oder Wandmarkierungen (Kilometrierung) des Tunnels, die Ihnen den schnellsten Weg nach draußen aufzeigen.

6. Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen der Tunnelaufsicht.

7. Egal ob Panne oder Unfall: Informieren Sie Rettungspersonal über die Notrufsäulen.

