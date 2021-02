Nach schwerem Unfall: Lieferbote klettert aus Totalschaden – und bringt Pizza einfach zu Fuß

Das nennt man wohl vollen Körpereinsatz: Ein Lieferbote hat seinen Job jetzt richtig ernst genommen und trotz Schneechaos und schwerem Unfall seine Kunden glücklich gemacht.

Hungen (Hessen) – Das nasskalte Winterwetter bringt einige Autofahrer ganz schön in die Bredouille. Schließlich sorgen Schneemassen und -verwehungen sowie Schauer, Eis und Glätte für erschwerte Fahrbedingungen. Deshalb raten Auto-Experten, in der kalten Jahreszeit besonders vorsichtig und langsam zu fahren, um nicht ins Rutschen zu geraten. Ob das wohl auch der Grund war, warum ein Lieferdienstfahrer aus dem hessischen Hungen jetzt mit seinem Auto in einer Kurve auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren hat?

Obwohl sich der Kleinwagen überschlägt und in einem Straßengraben auf dem Dach liegen bleibt, ist der Mann unverletzt. Doch Zeit ist Geld und vor allem der Kunde König: Und so entscheidet sich der Lieferbote, weil sein Wagen nicht mehr fahrbereit ist, einfach zu Fuß die bestellte Pizza auszuliefern. Mehr zur irren Lieferung der Crash-Pizza lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks