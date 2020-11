Auto-Gesetze: Das sind die unglaublichsten Vorschriften der Welt

Die USA haben einiges zu bieten

+ © picture-alliance/ dpa/dpaweb In manchen Ländern ist das Gesetz auf wirklich jeden Fall vorbereitet. (Symbolbild) © picture-alliance/ dpa/dpaweb

Die kuriosesten Gesetze machen auch nicht vor dem Auto Halt. Was in einigen Ländern verboten ist, regt zum Schmunzeln an – und hinterlässt oft viele Fragezeichen.