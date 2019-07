Unter der Haube dieses Porsche 911 schlummert ein echtes Monster

Auf dem diesjährigen Goodwood Festival of Speed zeigte sich ein ganz besonderer Porsche. Der Sportwagen soll aber nicht der einzige seiner Art bleiben.

Der 911er gehört zu den legendärsten Modellen von Porsche, an dem eigentlich nicht viel geändert werden muss. Das wissen auch die Zuffenhausener, die jede neue Generation nur behutsam überarbeiten. Daran hält sich die britische Firma Lanzante nicht unbedingt.

Tuning-Extrem: Porsche 911 fährt mit Formel-1-Motor

Auf dem Goodwood Festival of Speed präsentierten die Experten für die Restauration alter Fahrzeuge einen ganz speziellen Porsche 911. Neben Änderungen an der Karosserie verbauten die Profis einen neuen Motor – aber nicht irgendeinen.

Angetrieben wird der Porsche von einem Formel-1-Motor. Lanzante konnte sich elf Antriebseinheiten des Herstellers TAG sichern. Diese wurden in den 80er Jahren von McLaren eingesetzt. Die gekauften Aggregate lagen aber nicht nur in irgendeinem Lager in den vergangenen Jahrzehnten.

Lesen Sie auch: Das steckt wirklich hinter dem BMW-Logo.

Tuner müssen Leistung des Motors reduzieren

Die Motoren wurden alle bei Formel-1-Rennen eingesetzt. Insgesamt 68 Rennen bestritten die Einheiten und erzielten dabei 26 Siege zwischen den Jahren 1984 bis 1987. Damals brachten sie rund 750 PS auf die Straße. Für den Einsatz im Porsche 911 beschränkte Lanzante die Leistung auf "nur" 503 PS. Die Drehzahl des Motors liegt aber immer noch bei 9.000 U/min. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei etwa 320 km/h liegen.

Die Standard-Motorhaube wurde durch eine aus Karbonfaser ersetzt und die Türen durch Aluminium-Ersatzteile. Nach den Umbauten bringt der Porsche 911 rund 1.100 Kilogramm auf die Waage. Ein Einzelstück soll der Sportwagen aber nicht bleiben. Die restlichen zehn Motoren sollen laut Lanzante ebenfalls verbaut werden.

Goodwood Festival of Speed

Das Goodwood Festival of Speed findet seit 1993 jeden Sommer auf dem Anwesen von Charles Gordon-Lennox in West Sussex statt. Es ist eine der größten und legendärsten Auto-Garten-Partys. In jedem Jahr treten historische und moderne Rennautos sowie berühmte Rennfahrer an, um dem Motorsport zu huldigen.

Auch interessant: Das bedeuten die vier Ringe im Audi-Logo wirklich.

anb