Mysteriöser roter Punkt auf Verkehrsschild: Wissen Sie, was er bedeutet?

Was bedeutet der rote Punkt mit Richtungspfeil? (Montage)

Oft fällt der Blick von Autofahrern auf ein besonders merkwürdiges Verkehrsschild. Die Autobahn oder auch die einfache Straße ist plötzlich mit einem roten Punkt beschildert. Allerdings weiß kaum jemand, was das Schild bedeuten soll. Kennen Sie sich aus?

Regensburg – Bereits seit einigen Jahren erblicken aufmerksame Verkehrsteilnehmer auf verschiedenen Wegweisern an Autobahnen und weiterführenden Straßen einen „Farbtupfer“, der sie oftmals irritiert. Gut sichtbar springt den Autofahrern ein roter Punkt entgegen – meistens in Verbindung mit überörtlichen Zielangaben. Doch was hat es damit auf sich?

Die roten Punkte markieren die sogenannte „rote Route“. Dabei handelt es sich um eine voreingerichtete großräumige Bedarfsumleitung. In Bayern findet man sie beispielsweise im Raum Regensburg – das zugrundeliegende Verkehrszeichen ist allerdings bundesweit verbreitet. Folgen Fahrer der „roten Route“, gelangen sie von einer Autobahnausfahrt auf dem idealen Weg zur nächsten geeigneten Auffahrt in Richtung ihres Reiseziels. Es erfüllt somit eine ähnliche Funktion wie der bekannte orange Pfeil* oder auch der blaue Punkt. Den kompletten Artikel zum Roten Punkt und alle Details zu seinen Hintergründen lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks