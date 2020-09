Tesla Model 3 jagt Porsche Taycan: Video spaltet Autofans – „Wessen Oma ...?“

Der Porsche Taycan sollte die Fähigkeiten des Sportwagenbauers ins E-Zeitalter übertragen. Doch nun zeigt ein Video, wie ein Tesla Model 3 mit dem E-Porsche auf der Nordschleife locker mithält. Im Netz kochen die Emotionen hoch.

Nürburg – Es ist schon eine Weile her, da hieß der Porsche Taycan noch Porsche Mission E. Unter dieser Bezeichnung werkelten die Ingenieure in Stuttgart-Zuffenhausen am sogenannten „Tesla-Jäger". Natürlich sollte der Elektro-Bolide der deutschen Vorzeige-Sportwagenschmiede Elon Musk und seinen Stromern das Fürchten lehren. Doch nun ist auf YouTube ein Video aufgetaucht, das die Fahrt eines Porsche Taycan zeigt, der auf der Nürburgring-Nordschleife relativ problemlos von einem Tesla Model 3 verfolgt wird.„Der Tesla scheint dem Porsche nicht gewachsen zu sein ..." hat ein User das Video kommentiert. Doch viele andere sind sich sicher, dass die scheinbar sehr gute Performance des Tesla einen ganz anderen Grund hat.

„Das Model 3 scheint sich besser fahren zu lassen", hat jemand zu dem Video geschrieben. Doch die meisten anderen sind überzeugt davon, dass die maue Performance des Porsche mit der Person hinter dem Lenkrad zu tun hat. „Okay. Wessen Oma fährt bitte den Porsche? Das ist ein Witz, oder?", schreibt jemand und erntet reichlich Zustimmung. Ein anderer Kommentator stößt ins selbe Horn: „Eines ist sicher: Wer auch immer den Porsche fährt – er kann nicht auf einer Rennstrecke fahren." Doch es gibt auch andere Ansichten: „Wenn ich mir hier die Kommentare durchlese, dann sieht es so aus, als ob viele sauer sind, dass ein Tesla Model 3 P mit einem Porsche Taycan mit annähernd gleicher Leistung mithalten kann."