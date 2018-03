David Beckhams SUV kommt unter den Hammer - für diesen Preis

Der Range Rover des Ex-Fußballer David Beckham wird demnächst versteigert - doch trotz Promi-Vorbesitzer liegt der Richtwert für den Preis relativ niedrig.

2007 ließ David Beckham einen Range Rover speziell für seine Ansprüche anfertigen. Nun soll das Fahrzeug am 23. März 2018 bei den Classic Car Auctions unter den Hammer kommen.

Beckhams Range Rover: Das kann der SUV

Knapp 105 Kilometer hat der Range Rover Sport Supercharged laut der Website des Auktionshauses auf dem Buckel. Der SUV wird von einem Achtzylinder-Motor mit 4,2 Litern angetrieben und beschleunigt innerhalb von 7.2 Sekunden auf 100 km/h. Dabei helfen dem sportlichen Range Rover satte 390 PS.

Range Rover: SUV im Beckham-Style

Besonders an dem Fahrzeug ist das einzigartige Interieur, dass David Beckham sich von dem Autodesign-Unternehmen Kahn Conversions ausarbeiten ließ. Dazu gehören handgenähte, gesteppte Ledersitze, ein maßgeschneidertes Soundsystem und Bildschirme an den Rücksitzen, die die Söhne Brooklyn und Romeo nutzten, um Playstation zu spielen. Zudem prangt in dem Familien-SUV eine Plakette mit der Aufschrift "Designed for David Beckham". Mittlerweile hat der Range Rover zwei weitere Besitzer durchwandert.

Ursprünglich war der Range Rover rund 56.300 Euro wert - für das Upgrade blätterte Beckham zusätzliche 100.000 Pfund (rund 112.600 Euro) hin. Nun soll der sportliche SUV für einen vergleichsweise mickrigen Betrag zwischen 32.000 und 36.000 Pfund (rund 36.000 bis 40.500 Euro) versteigert werden.

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © DariuszSankowski / pixabay (Symbolbild)