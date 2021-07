Autoexperte übt scharfe Kritik am VW ID.4: „Keine gute Ingenieursarbeit“

Harte Worte

Der US-Automobilexperte Sandy Munro hat das Elektro-SUV VW ID.4 wegen eines Details scharf kritisiert. Allerdings teilt nicht jeder seine Ansicht.

Wolfsburg – Volkswagen wird zum reinen Elektroautohersteller. Den Anfang machte das Kompaktmodell VW ID.3, ihm folgte wenig später der VW ID.4. Und genau so ein E-SUV der Wolfsburger hat nun der US-Automobilexperte Sandy Munro scharf kritisiert – und zwar wegen der angeblich schlechten Raumnutzung. Bei dem Mann im fortgeschrittenen Alter handelt es sich um einen auf Fertigung spezialisierten Automobilingenieur, der gleichzeitig Inhaber der Beratungsfirma Munro & Associates ist. Dass der Mann als Experte durchaus Gewicht hat, zeigt die Tatsache, dass er wenig später von Tesla-Chef Elon Musk (50) persönlich zu einem Gespräch empfangen wurde.

In einem neuen YouTube-Video hat sich Sandy Munro nun einen VW ID.4 vorgeknöpft – und an dem regt ihn eine Sache richtig auf. Und zwar der fehlende „Frunk“. Die Abkürzung steht für „Front Trunk“, also den vorderen Laderaum. Er öffnet die Haube des Volkswagen und zeigt, dass an dieser Stelle kein Stauraum verfügbar ist. „Hier ist nicht mal Platz, um eine tote Katze zu verstecken“, witzelt Munro. Dann krabbelt er kopfüber in den Fußraum auf der Beifahrerseite des VW ID.4 – und blickt dort unter das Armaturenbrett. Hier stellt der Experte fest, dass noch jede Menge freier Raum verfügbar sei. „Ratet mal, was ich hier sehe? Eine Menge Nichts“, so Munro.

Und dann demonstriert Sandy Munro, wie es seiner Meinung nach richtig geht – und zwar an einem Ford Mustang Mach-E. Er deutet auf den Frunk eines teilweise zerlegten Exemplars: „Hier könnte man eine Leiche verstecken“, scherzt Munro. „Hier ist eine Menge Platz. Der Grund dafür ist, dass die Ingenieure von Ford das Armaturenbrett zu ihrem Vorteil genutzt haben.“ Allerdings schließen sich nicht alle der Meinung von Sandy Munro an. In den Kommentaren weisen einige Nutzer darauf hin, dass die Frontpartie des Ford Mustang Mach-E ja auch viel länger sei als die des VW ID.4 – und deswegen logischerweise auch viel mehr hineinpasse. Die komplette Geschichte zur Kritik des Youtubers Sandy Munro am Elektro-SUV VW ID.4 lesen Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA