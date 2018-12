VW stellt Beetle Final Edition vor - aber deutsche Käfer-Fans schauen in die Röhre

Die Produktion des VW Beetle wird bald eingestellt und zur Feier gibt es zwei Sondermodelle. Diese werden aber nicht in Europa zu kaufen sein.

Kein anderes Automodell ist so eng mit Volkswagen verknüpft wie der Käfer. Dieser wird schon seit 2003 nicht mehr gebaut und erhielt zum Abschied eine "Última Edición". 2019 geht auch der zweite Nachfolger, der Beetle, in Rente und VW spendiert zwei Sondermodelle. Der Beetle löste 2010 den New Beetle ab. Deutsche Käfer-Fans kommen aber nicht in den Genuss der Final Edition.

Video: VW Beetle Final Edition in Mexiko

Beetle Final Edition: 176 PS für rund 20.000 Euro

Denn die VW Beetle Final Edition wird es nur in den USA geben, wie der Autokonzern mitteilt. Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden der Beetle Final Edition und das Beetle Cabriolet Final Edition auf der Los Angeles Auto Show 2018. Beide Modelle gibt es in den Farben Beige (Safari Uni) und Hellblau (Stonewashed Blue) sowie Pure White, Deep Black Perleffekt und Platinum Grey.

+ Die beiden Beetle-Sondermodelle kommen nur in den USA auf den Markt. © Volkswagen

Beide Modelle sollen über eine umfangreiche Ausstattung und Dekorelemente verfügen. Dazu zählt zum Beispiel der "Käfer"-Schriftzug auf der Heckklappe. Angetrieben werden die Beetle Sondermodelle durch einen 130 kW bzw. 176 PS starken 2.0 TSI Motor in Kombination mit einem Sechsgang-Automatikgetriebe.

In den USA ist der Beetle Final Edition zu Nettopreisen ab knapp 20.200 Euro (23.045 US-Dollar) erhältlich, das Beetle Cabriolet Final Edition ab rund 24.000 Euro (27.295 US-Dollar).

