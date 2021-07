Einzigartiger Mercedes-Benz Pullman steht zum Verkauf – zu einem astronomischen Preis

Restauration der Superlative

+ © Mechatronik GmbH Dieser Mercedes 600 Pullman der Baureihe W 100 aus dem Jahr 1975 wurde aufwendig restauriert – und ist nun zu haben. © Mechatronik GmbH

Ein Mercedes-Benz 600 Pullman der Baureihe W 100 in exzellentem Zustand ist extrem selten. Nun steht ein Exemplar zum Verkauf, das auf einzigartige Weise restauriert wurde.

Stuttgart – Es war das Auto für Superreiche, Stars und Staatschefs: Schon als der Mercedes 600 (interne Bezeichnung W 100) im Jahr 1963 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt wurde, war wohl jedem klar, dass man dieses Nobelfahrzeug als Normalsterblicher nicht oft zu Gesicht bekommen würde – vor allem nicht in der besonders seltenen Pullman-Version. Von einer Mitfahrt wagte man vermutlich gar nicht erst zu träumen. Ein Mercedes 600 lang Pullman kostete im Jahr 1979 laut Liste rund 165.000 Deutsche Mark, also mehr als das Doppelte eines Mercedes 450 SEL 6.9 (das teuerste Modell der damaligen S-Klasse), der für knapp 80.000 Mark im Angebot war. Gerüchten zufolge war der edle 600er über die gesamte Bauzeit bis ins Jahr 1981 ein Verlustgeschäft für Mercedes-Benz – wegen der Kundensonderwünsche und der vielen Handarbeit.

Nun steht ein ganz besonderes Exemplar der ohnehin sehr raren Pullman-Versionen des Mercedes 600 zum Verkauf. Es handelt sich um ein Fahrzeug, das im Jahr 1975 in der Farbe Anthrazitgrau-Metallic mit einer blauen Lederausstattung in den Libanon ausgeliefert wurde, wie 24auto.de berichtet. Später gelangte der Mercedes nach Spanien und wurde im Februar 2007 in Malaga von Mercedes-Benz Classic gekauft – wo man umgehend mit einer einzigartigen Restauration begann. Auf Kundenwunsch wurde das Fahrzeug komplett zerlegt – und in einer Mischung aus aufgefrischter historischer Technik und moderner Komfortausstattung wieder aufgebaut. Genauso atemberaubend wie das gesamte Fahrzeug ist allerdings auch der Preis, den der Anbieter Mechatronik GmbH für das Einzelstück aufruft: rund 2,3 Millionen Euro.