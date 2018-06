Wahnsinn: Ist dieses Nummernschild wirklich 100.000 Euro wert?

Nur drei Zeichen hat das Kennzeichen: und das macht es so interessant für Sammler. Momentan hängt es an einem einfachen Moped, wird aber bald versteigert.

In Großbritannien fährt ein Moped herum, das über ein besonderes Extra verfügt – ein Nummernschild mit drei Zeichen und einem Wert von fast 100.000 Euro (80.000 Britische Pfund).

Kennzeichen deutlich mehr wert als das Moped

Das Kennzeichen "J19" soll nun versteigert werden, berichtet das News-Portal "The Sun". Denn in Großbritannien sind solche Nummernschilder extrem begehrt und Käufer bieten unglaubliche Summen dafür.

Das auf Jersey registrierte Kennzeichen ist nur eines von wenigen mit nur einem Buchstaben und zwei Ziffern; und dies ist in Großbritannien sehr beliebt. Momentan hängt es an einem Sym Mio 50cc Scooter. Der Auktionator Simon Drieu erklärt, dass potentielle Käufer bereits großes Interesse gezeigt haben. Deshalb schätze er den Preis auf rund 100.000 Euro.

Je weniger Zeichen, desto teurer

"Solche Schilder sind sehr begehrt, denn je weniger Nummern im Kennzeichen, desto prestigeträchtiger ist es. Wenn es eine niedrigere Zahl ist, gibt es mehr Bedeutung – es wird als noch prestigeträchtiger angesehen. Die meisten unserer Zahlen sind etwa sechsstellig," so Drieu weiter.

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Auktionator ein Nummernschild mit drei Zeichen für viel Geld verkaufen. Damals erzielte das Kennzeichen "J27" einen Preis von etwa 83.000 Euro (73.000 Pfund).

Kennzeichen für 16 Millionen Euro angeboten

Noch begehrter sind Kennzeichen mit zwei Zeichen. Im April 2018 wurde das Nummernschild "F1" für rund 16,5 Millionen Euro angeboten. Ob das Kennzeichen den Besitzer auch gewechselt hat, ist nicht bekannt.

Das teuerste Nummernschild Großbritanniens ist bislang die Kombination "25 O". Dieses fand für rund 600.000 Euro einen neuen Besitzer.

