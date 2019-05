Diese Dinge sollten Sie im Auto stets griffbereit haben

Auf der Fahrt kann so einiges unvorhergesehenes passieren: Deshalb ist es als Autofahrer wichtig, immer bestimmte Gegenstände bei sich zu haben.

Wie bei so vielen Dingen merkt man erst im Fall der Fälle, was man vergessen hat, mitzunehmen - das gilt sowohl für den Urlaub als auch für die Autofahrt. Bestimmte Gegenstände sollte jeder im Fahrzeug mit sich führen - und Sie können die meisten Situationen meistern.

Mit dem Auto unterwegs: Saisonales Zubehör, das dabei sein muss

Je nach Jahreszeit gehört verschiedenes Autozubehör zur nötigen Ausrüstung. Im Winter sollten definitiv Eiskratzer und Scheibenenteiser griffbereit sein. Ansonsten kann es schon mal sein, dass Sie keinen Durchblick mehr haben und Hilfe von anderen benötigen.

Bei manch einem wandert bei sommerlichen Temperaturen das Starthilfeset in die Garage. Zwar ist es richtig, dass im Winter die Fahrzeuge bei eisigen Temperaturen des Öfteren nicht wegspringen wollen, doch die Batterie kann altersbedingt zu jeder Jahreszeit den Geist aufgeben. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte das Set stets dabei haben.

Was im Auto dabei sein muss: Diese Dinge sind gesetzlich vorgeschrieben

In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, einen Verbandskasten mitzuführen. Fehlt die Ausrüstung bei der Polizeikontrolle, kann es ein Verwarnungsgeld von fünf Euro geben. Auch der TÜV notiert sich einen fehlenden oder abgelaufenen Verbandskasten bei der Hauptuntersuchung als geringfügigen Mangel. Der Verbandskasten muss der Norm DIN 13164 entsprechen.

Zudem herrscht in Deutschland laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (§ 53a StVZO) Warnwestenpflicht. Seit 2014 müssen alle Lkw, Pkw, Busse und Traktoren eine Sicherheitsweste mitführen. Wer keine dabei hat, muss mit einem Bußgeld von 15 Euro rechnen. Ebenso verhält es sich bei einem nicht vorhandenen Warndreieck.

Im Auto mitnehmen: Was ebenfalls nützlich ist

Für diejenigen, die ihre Tankfüllung schlecht einschätzen können oder nicht wissen, wann die nächste Tankstelle kommt, ist es sinnvoll Kraftstoff im Reservekanister mitzunehmen. Auch hierzu gibt es klare Regelungen. Laut ADAC dürfen Reservekanister in Deutschland die Gesamtmenge von 60 Liter nicht überschreiten. Aus Sicherheitsgründen wird aber empfohlen, nicht mehr als zehn Liter mitzuführen und den Kanister weit von den Insassen entfernt im Kofferraum aufzubewahren. Der Kanister muss zudem der DIN-Norm 7274 oder 16904 entsprechen, was bedeutet, dass er dicht, fest verschließbar und bruchsicher sein muss.

In den seltensten Fällen kommt es dazu, dass ein Reifen während der Fahrt beschädigt wird. Ist dies aber doch einmal der Fall, ist es nützlich, einen Ersatzreifen dabei zu haben. Um diesen selbst montieren zu können, sollten außerdem ein Radkreuz und ein kleiner Wagenheber mitgeführt werden. Ansonsten kann bei einer Panne auch der Pannenservice gerufen werden, der das Fahrzeug abschleppt.

