Mythen rund ums Radfahren: Das ist erlaubt, das ist verboten

Von Bürgersteig bis Kopfhörer

+ © Alexander Heinl Radfahren ist für viele weit mehr als nur ein Freizeitspaß. Doch wer im Straßenverkehr radelt, muss sich wie jeder andere auch an Regeln halten. © Alexander Heinl

Was dürfen Radfahrer und was ist verboten. Darüber gibt es immer wieder Ärger. Wir verraten Ihnen was Sie auf und mit dem Zweirad beachten müssen.