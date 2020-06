Alkohol-Wegfahrsperre: Will die EU uns bald pusten lassen?

Neues System ab 2022

Betrunkene Autofahrer sind laut Statistik in Deutschland für mehr als 200 tödliche Verkehrsunfälle verantwortlich. Die EU will das ändern und bestimmt ab 2022 neue, verpflichtende Assistenzsysteme in Neuwagen. Darunter auch eine Schnittstelle für Alkoholtests. Was halten Autofahrer von der Aussicht auf eine Alkohol-Wegfahrsperre?