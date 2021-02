Weltrekord geknackt: Porsche Taycan Turbo S hält jetzt offiziell diese Bestmarke

Einen Drift-Rekord hat der Porsche Taycan erst kürzlich aufgestellt – nun hat der Stuttgarter Elektro-Renner erneut eine Bestmarke geknackt.

New Orleans – Mit einem Weltrekord lässt sich immer Aufmerksamkeit erzeugen. Doch inzwischen ist das gar nicht mehr so einfach: Denn nachdem viele Bestmarken mittlerweile schon in extreme Höhen getrieben wurden, muss man sich auch mal nach Nischen umschauen. So stellte Porsche beispielsweise im vergangenen Jahr einen Drift-Weltrekord auf – für Elektroautos. Nun hat sich der Stuttgarter Autobauer eine neue Bestmarke gekrallt: den Weltrekord für die schnellste gefahrene Geschwindigkeit in einem geschlossenen Raum, wie 24auto.de berichtet. Das klingt zunächst nicht sonderlich spektakulär – doch bei genauerer Betrachtung ist dieser Rekord dann doch nicht so einfach zu knacken – denn die Vorgaben von „Guinness World Records“ sind sehr detailliert.

Eine größere Herausforderung war zunächst, ein Gebäude zu finden, dass sich für diese Art von Rekord eignet. Schließlich wurde Porsche fündig: Man entschied sich für das Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana. Mit einer Fläche von etwas mehr als einer Million Quadratmeter ist die Messehalle laut Angaben des Betreibers die größte zusammenhänge Ausstellungshalle in den USA. Als Rekordfahrzeug kam ein Porsche Taycan Turbo S zum Einsatz. Pilotiert wurde das Fahrzeug beim Rekordversuch vom US-amerikanischen Rennfahrer Leh Keen (37). Er brauchte für den Rekord nur einen Versuch. Der Porsche Taycan Turbo S erreichte in der Halle eine Geschwindigkeit von 102,6 mph (165,1 km/h).