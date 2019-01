Wenn dieses Zeichen am Taxi erscheint, sollten Sie sofort die Polizei rufen

Wenn diese drei Punkte an einem Taxischild leuchten, kann es mitunter gefährlich werden.

Wenn das Schild eines Taxis leuchtet, ist es frei, leuchtet es nicht, ist es besetzt. Doch es gibt noch einen weiteren Hinweis an dem Schild - für den Notfall.

Wer sich ein Taxi auf der Straße heranwinken möchte, der achtet auf das leuchtend gelbe Schild auf dem Dach des Fahrzeugs. Dieses signalisiert, dass das Taxi frei, also noch zu haben ist. Sobald das Licht ausgeht, ist das Taxi bereit von einem anderen Fahrgast besetzt - oder der Taxifahrer befindet sich gerade nicht im Dienst.

Stummer Alarm am Taxi

Es gibt aber noch einen weiteren, sehr wichtigen Hinweis auf dem Schild: Rechts und links des Schriftzuges "Taxi" leuchten manchmal je drei rote Punkte auf. Wenn Sie das einmal beobachten, sollten Sie unverzüglich die Polizei rufen. Es handelt sich hierbei nämlich um einen stummen Alarm und der Taxifahrer könnte in ernsthaften Schwierigkeiten stecken.

Das bestätigt auch Thomas Grätz, Geschäftsführer des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands, gegenüber dem Portal Express. "Sie sollten dann sofort die Polizei rufen. Wenn ein Fahrer sich in einer brenzligen Situation befindet, ist es oft besser, wenn der Angreifer von dem Alarm nichts mitbekommt, um ihn nicht zusätzlich zu provozieren."

Zwar ist der stumme Alarm nur außen zu sehen, es bestehe allerdings die Gefahr, dass der Angreifer aus dem Inneren des Taxis den stummen Alarm in einem Schaufenster sehe. Dennoch wird ein stummer Alarm vom Deutschen Taxiverband empfohlen.

Lauter Alarm am Taxi: Gesetzlich vorgeschrieben

Pflicht dagegen ist ein lauter Alarm an Taxis. "Löst der Fahrer den lauten Alarm aus, setzt ein lautes Hupen in Intervallen ein und die Scheinwerfer sowie die hinteren Blinker leuchten auf", so Grätz. Dann sei es aber meistens wirklich ein Notfall - denn der Taxifahrer wissen sich dann nicht mehr anders zu helfen.

sca