Wieso haben Autos schwarze Punkte auf der Windschutzscheibe?

Fast jeder hat sich beim Autofahren schon mal gefragt: Was sollen nur die kleinen, schwarzen Punkte auf der Frontscheibe? Die Redaktion klärt Sie jetzt auf.

Jeder hat sie zumindest unterbewusst mal wahrgenommen: Die schwarzen Punkte auf der Frontscheibe.

Doch welchem Zweck dienen diese eigentlich?

Dafür gibt es eine einfache Antwort. Ein dicker schwarzer Streifen, aus dem kleine, ebenfalls dunkle Punkte entweichen: Auf fast jedem Ein dicker schwarzer Streifen, aus dem kleine, ebenfalls dunkle Punkte entweichen: Auf fast jedem Auto * ist dieses Phänomen auf der Windschutzscheibe zu sehen – doch was hat es nur damit auf sich? Zu welchem Zweck sollen die eigentlich gut sein?

Windschutzscheibe: Was hat es mit dem schwarzen Streifen und Punkten auf sich?

Fest steht: Die Fahrzeugkonstrukteure haben sich etwas dabei gedacht. Zuallererst: Der dicke schwarze Streifen, von dem die schwarzen Punkte ausgehen, nennt sich "Siebdruckrand" und besteht aus einer eingebackenen Keramikfarbe.

Er erfüllt im Wesentlichen mehrere Zwecke, wie Stern.de berichtet: Vor allem soll er das Klebematerial, das die Scheibe mit der Karosserie zusammenhält, abdecken. Ansonsten drohen UV-Strahlen aus dem Sonnenlicht dieses zu zerstören.

Die Folge: Wenn dies nicht verhindert wird, würde die Dichtung am Glasfenster porös werden und die Scheibe sich aus ihrem Gefüge lösen. Darüber hinaus ist so auch der aufgetragene Kleber oder etwaige Reste nicht zu sehen, was schließlich nicht besonders schön aussehen würde.

Schwarze Punkte auf Frontscheibe: Darum das gepunktete Muster

Die Punkte heißen passenderweise dazu "Siebdruckpunkte". Einen besonderen Grund für das gepunktete Muster gibt es übrigens nicht. Diese wurden tatsächlich nur aus ästhetischen Gründen angebracht - sie dienen also nur dazu, die Übergänge der Befestigung zu kaschieren und sollen den optisch massiven Eindruck des schwarzen Siebdruckrandes etwas abmildern und harmonischer gestalten.

