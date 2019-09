Das ist wirklich neu am BMW X1 - erste Testfahrt mit dem Erfolgsbayern

Er ist das erfolgreichste Einzelmodell von BMW weltweit - und jetzt gibt es von der zweiten Generation den zweiten Nachschlag. Den neuen BMW X1 als Facelift. Wir sind ihn schon gefahren.

Im Jahr 2018 war der X1 das meistverkaufte BMW-Modell weltweit. Genau 286.827 Fahrzeuge fanden einen neuen Käufer, damit sind die Bayern in diesem Segment Marktführer. Rund 40 Prozent der X1-Modelle fahren in Europa immerhin jeder zehnte ging in die Vereinigten Staaten.

Facelift und Backlift: Der BMW X1 bekommt ein neues Design

Facelift darf man diesem Fall wörtlich nehmen. Denn hier haben die Schönheitschirurgen vom BMW-Design nicht nur eine Botoxparty gegen kleine hässliche Falten gegeben, sondern wirklich das Skalpell in die Hand genommen. Und weil die Designer gerade so in Schwung waren, haben sich auch am Heck zu schaffen gemacht. So ist zum Facelift noch ein Backlift dazu gekommen.

Diese Niere geht nicht an die Nieren. Nur dezent aufgehübscht und nicht so großmäulig interpretiert wie beispielsweise beim viel diskutierten neuen Siebener präsentiert sich das Markenzeichen von BMW. Der Kühlergrill, auch Niere genannt. Er ist dominanter als im Vorgängermodell, was vor allem daran liegt, dass die beiden Nieren in der Miete mit einer Chromspange verbunden sind. Sieht kess und keck aus.

Die Lufteinlässe sind dafür größer geworden, und auch die Stoßfänger mit den integrierten LEDs für Nebelsituationen wirken noch wuchtiger als früher. Ein Hingucker sind allerdings die Front-Scheinwerfer, die mehr an filigrane Glas-Skulpturen in einer Vitrine erinnern, als an das was sie eigentlich sind. Sehr edel und fast schon Kunst am Auto. Noch präsenter wirkt der X1 in M Sport-Ausstattung. Hier sind Frontschürze, Seitenschweller, Diffusor und Radlaufblenden in Wagenfarbe gehalten. Außerdem gibt es jetzt lackierte Bremssättel, zum Beispiel in Blau.

+ Neue Spange, dickere Rohre, andere Leuchten: Die Rück-Ansicht des X1 ist wuchtiger geworden. © BMW

Auch im Heck stehen die Leuchten im Rampenlicht. Voll-LEDs fließen fett vom Heck in die Seitenansicht. Geklotzt wird auch bei der Spange unterhalb der Ladeklappe. Sie verbindet auf markante und fast schon pubertäre Weise die beiden Auspuffrohre, die natürlich nicht nachstehen durften und nun statt sieben nun neun Zentimeter Durchmesser haben. Was für Rohre! Ebenfalls cool ist die neue zweifarbige Lichtprojektion. Im Seitenspiegel untergebrachte LEDs zaubern beim Entriegeln ein zweifarbiges X1 auf den Asphalt.

+ Mit 550 Litern in Normalzustand und 1550 Liter bei umgeklappter hinterer Sitzreihe ist der X1 tatsächlich ein Schluckspecht. © BMW

BMW X1 ist kein SUV - aber gibt es einen Unterschied?

Mit all diesen Merkmalen unterstreicht BMW den Anspruch des X1. Als SAV! Richtig. Der X1 will genauso wie der X3 gar kein SUV sein. Die weißblauen Motorenwerke aus München haben diesen Begriff schon vor über 15 Jahren eingeführt, um sich klar vom SUV abzugrenzen. Also weit vor dem SUV-Bashing der Klimaaktivisten. Sport Activity Vehicle heißt das, ganz im Gegensatz zum Sport Utility Vehicle. Wo genau der Unterschied liegen soll? BMW-Marketing-Experten werden es schon wissen.

Das tut sich unter der Haube des BMW X1

Sportlich ist der BMW X1 jedoch zweifelsohne. Natürlich abhängig von der Motorisierung. Da hat sich auf der Benziner-Seite nicht viel getan.Das Top-Aggregat im X-Drive 25i leistet 231 PS und sorgt im wahrsten Sinn des Worte für Freude am Fahren. In 6,5 Sekunden geht es von 0 auf Tempo 100, womit zumindest der Anspruch S wie sportlich im SAV erfüllt wird. Sportlich ist auch das Fahrwerk, das den Technikern aber schon beim ersten Wurf so gut gelungen ist, dass es beim Facelift keine Änderungen gibt. Der Verbrauch soll zwischen 6,3 und 6,8 Litern liegen. Wir hatten auf unserer Tour durch München (nach dem Berufsverkehr) und einer Stippvisite ins Dachauer Hinterland über Autobahn und Landstraßen allerdings knapp 8 Liter im Display.

Umwelteigenschaften des neuen BMW X1 - und eine Vorschau aufs nächste Jahr

Mit nur rund fünf Litern ist der neue Diesel im 25 d etwas sparsamer unterwegs. Er hat ebenfalls 231 PS und sprintet in 6,6 Sekunden von 0 auf 100. Wer Bedenken hat wegen der Abgasnorm: Dieser Selbstzünder erfüllt sogar schon die EU-Vorgaben für das Jahr 2021. Er ist EU 6d zertifiziert.

Richtig innovativ wird es im kommenden Jahr, wenn der X1 25e auf den Markt kommt. Ein reinrassiger Plug-In-Hybrid, also eine aufladbarer Motorzwitter aus Verbrenner und E-Maschine. Der Dreizylinder-Turbo leistet 125 PS und treibt mit einem Drehmoment von 220 Nm die Vorderräder an, der Elektro-Antrieb powert auf der Hinterachse mit 96 PS und einem Drehmoment von 165 Nm. Daraus ergibt sich ein intelligenter Allradantrieb, der mit einem Verbrauch von unter zwei Litern auskommen soll. Natürlich eine volle Batterie vorausgesetzt, die den X1 immerhin 50 Kilometer rein elektrisch bewegen soll.

Das erwartet Sie im Interieur des BMW X1

Nicht viel Neues gibt es im Interieur. Ein wenig kleinlich ist vielleicht das 6,5 Zoll große Steuerungsdisplay, das in der Serienausstattung daherkommt, für den 10,25 Zoll großen Touch-Bildschirm muss man je nach Navi- und Bordsystem tiefer in die Tasche greifen. Dafür kann man dann mit seinem X1 reden. Die Sprachsteuerung funktioniert unkompliziert und ist vor allem beim Einstellen des Navigationsziels echt dienlich.

+ Auf Wunsch kann man seinen neuen X1 jetzt auch mit einem 10,25 Zoll großen Touch-Control-Display ausstatten. Kostet aber Aufpreis © BMW

Kein Gefummel und Gedrehe mehr an den Knöpfen, bis das Auto auf dem richtigen Kurs ist. Warum man die Sprachsteuerung mit dem Befehl "Hey BMW" einleitet und sich nicht vom Wettbewerber ("Hey, Mercedes") unterscheidet, der diese Technik schon länger beherrscht, ist nicht zu verstehen. Ein herzliches "Grüß Gott" oder "Servus BMW" würde doch viel besser zu dem erfolgreichen Parade-Bayern passen.

BMW X1: Wie sieht es mit den Preisen aus?

Die Preise beim neuen X 1 variieren vom kleinsten Modell in der Basisversion bis hin zur Diesel-Top-Motorisierung recht stattlich. Man könnte sagen, um einen ganzen Neuwagen. Der X1 18 i kostet in der Serienausstattung 32.700 Euro, der 25d als M Sport immerhin schon 50.450 Euro.

