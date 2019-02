Die wohl teuerste Lieferung der Welt: Zusteller crasht in vier Ferraris

Glück im Unglück: 20-Jähriger rammte beim Ausliefern von Geschäftspapieren eine Gruppe teurer Sportwagen. Er blieb unverletzt, verursachte aber einen hohen Schaden.

Einen Ferrari zu rammen ist schon ärgerlich genug, aber gleich einen Unfall mit vier der italienischen Sportwagen zu haben, ist ein Schock. Dieses seltene Unglück geschah einem 20-jährigen Lieferfahrer in Taiwan.

Ein Unfall, vier kaputte Ferraris

Wie das britische Nachrichten-Portal The Sun berichtet, baute der junge Mann den Unfall beim Ausliefern von wichtigen Geschäftsunterlagen in Neu-Taipeh. Er fuhr demnach mit seinem Mitsubishi in vier parkende Ferraris – drei Ferrari 488 und ein Ferrari F12. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von fast 600.000 Euro. Der Unfall passierte, weil der Fahrer offenbar am Steuer eingeschlafen war.

Fraglich ist, ob der Fahrer den Schaden je bezahlen kann. Nach eigener Aussage stamme er aus einer armen Familie. Er wolle aber so viel zahlen, wie er könne und die Verantwortung für den Unfall übernehmen. Eine Versicherung habe der Fahrer offenbar nicht.

Die Abteilung für Sozialfürsorge in Neu-Taipeh habe bereits rund 830 Spenden gesammelt, um dem Mann zu helfen. Bislang seien etwa 150.000 Euro zusammengekommen.

anb